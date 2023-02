Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht in der Veldhauser Straße gesucht

Nordhorn (ots)

Am 27. Januar zwischen 1.30 Uhr und 9.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand an der Veldhauser Straße geparkten schwarzen VW Golf und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell