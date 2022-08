Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Motorradfahrer tödlich verletzt

Werlte (ots)

Am Freitag kam es auf der Wehmer Straße in Werlte zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger war auf seinem Motorrad war gegen 17.15 Uhr in Richtung Wehm unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriert er in einer dortigen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallt dort frontal mit dem VW einer 26-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die VW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Wehmer Straße war für Aufräum- und Bergungsarbeiten bis etwa 21.15 Uhr voll gesperrt.

