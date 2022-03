Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 12. März kam es um 23.00 Uhr in Lingen in der Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Fahrer fuhr mit seinem VW Multivan auf der Rheiner Straße in Richtung Lingen. In einer Linkskurve überholte im Gegenverkehr ein unbekannter Fahrzeugführer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der 40-Jährige nach rechts in die Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

