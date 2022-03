Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Täter forderte Bargeld

Schüttorf (ots)

Am Donnerstag kam es an der Steinstraße in Schüttorf zu einem Raub auf eine 80-Jährige. Die Frau kehrte gegen 14.30 Uhr vom Einkaufen nach Hause zurück. Als sie in den Flur des Mehrfamilienhauses betrat, folgte ihr ein bisher unbekannter Mann. Dieser bedrohte die Frau mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die 80-Jährige dem Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aushändigte, floh er in unbekannte Richtung. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein und trug einen dunklen Anzug sowie dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

