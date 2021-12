Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - gleich zwei Wildunfälle auf der L540

Rülzheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ereigneten sich auf der Landstraße 540 zwischen Bellheim und Rülzheim gleich zwei Wildunfälle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Autofahrer wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Fahren Sie insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend und vorsichtig.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell