Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer tödlich verletzt

NordhornNordhorn (ots)

Heute Morgen ist es auf der Seeuferstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Radfahrer zog sich dabei tödlich Verletzungen zu.

Der Jugendliche war gegen 07.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Seeuferstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur B213 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, welcher die Bundesstraße in Richtung Bad Bentheim befahren wollte. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 31-jährige Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neben zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und 13 Einsatzkräften der Nordhorner Feuerwehr, waren ebenfalls mehrere Notfallseelsorger eingesetzt.

Die Polizei führte eine umfangreiche Unfallaufnahme durch. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Die Beamten aus Nordhorn lobten das beispielhafte Verhalten der Ersthelfer. Diese kümmerten sich vorbildlich um die Unfallbeteiligten, führten Reanimationsmaßnahmen durch und sicherten die Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell