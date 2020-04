Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mann nach Unfall im Krankenhaus

Meppen (ots)

Am Samstagabend ist es an der Straße Mühlenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Mann aus Itterbeck wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 19 Uhr mit seinem Auto in Richtung Twist unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell