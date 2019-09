Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Siebenjährige verursacht Unfall

Nordhorn (ots)

Am Sonntagvormittag ist es in der Dahlienstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 90-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 11 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Denekamper Straße unterwegs. Unvermittelt lief ihm ein siebenjähriges Mädchen, zwischen zwei parkenden Autos hindurch, vor sein Fahrrad. Er bremste und wich aus, kam dabei aber zu Fall. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Mädchen blieb unverletzt.

