Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeieinsatz am Norder Bahnhof

Landkreis Aurich (ots)

Polizeieinsatz am Norder Bahnhof

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz am Norder Bahnhof ausgelöst.

Gegen 15 Uhr kontrollierte ein Zollbeamter eine Person, die sich auffällig verhielt. Die Person war zuvor weiteren Passanten aufgrund seines Verhaltens am Norder Tor aufgefallen. Der überprüfte Mann führte verdächtige Gegenstände und eine Reisetasche mit sich und machte dazu widersprüchliche Angaben. Die Gegenstände wurden nach Inaugenscheinnahme von Experten als möglicherweise gefährlich eingeschätzt.

Um weitere Gefahren zu verhindern, wurde der Norder Bahnhof geräumt. Es kam zu Behinderungen im Zugverkehr. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein. Hiervon betroffen waren sowohl das Bahnhofsgebäude, der Straßenverkehr im Bereich der Bahnhofstraße, als auch der Zugverkehr zwischen Marienhafe und Norddeich.

Weil zunächst nicht klar war, ob von dem verdächtigen Fund eine Gefahr ausging, wurden Delaborierer des Landeskriminalamtes Niedersachsen alarmiert.

Die Delaborierer untersuchten den Gegenstand gegen 20 Uhr vor Ort. Nach fachlicher Begutachtung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich tatsächlich um sprengfähiges Material handelte. Der Gegenstand wurde durch die Spezialisten des LKA gesichert und abtransportiert. Auf einer Freifläche im Gewerbegebiet Leegmoor wurde der Gegenstand anschließend kontrolliert gesprengt.

Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich um elektronische Selbstbauten handelte. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt wurde nicht festgestellt.

Der Bahnhof und der abgesperrte Bereich konnten um 23.00 Uhr wieder freigegeben werden.

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