POL-AUR: Nachtrag zur Meldung vom 15.06.2026: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall (Alter des Lkw-Fahrers)

Landkreis Aurich (ots) - Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall Auf der Auricher Straße (B 210) zwischen Emden und Georgsheil hat sich am frühen Montagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte gegen 4.40 Uhr ein 62-jähriger Transporter-Fahrer von der Straße Moorweg in Loppersum (Gemeinde Hinte) auf die Bundesstraße in Richtung Aurich einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem ...

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