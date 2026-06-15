Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Nachtrag zur Meldung vom 15.06.2026: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall (Alter des Lkw-Fahrers)
Landkreis Aurich (ots)
Nachtrag zur Meldung vom 15.06.2026: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall (Alter des Lkw-Fahrers)
Der Lkw-Fahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 15.06.2026 auf der B 210 zwischen Emden und Georgsheil leicht verletzt wurde, ist 46 Jahre alt (nicht 26).
Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6294261
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