PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Meldung vom 15.06.2026: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall (Alter des Lkw-Fahrers)

Landkreis Aurich (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 15.06.2026: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall (Alter des Lkw-Fahrers)

Der Lkw-Fahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 15.06.2026 auf der B 210 zwischen Emden und Georgsheil leicht verletzt wurde, ist 46 Jahre alt (nicht 26).

Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6294261

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:20

    POL-AUR: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall

    Landkreis Aurich (ots) - Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall Auf der Auricher Straße (B 210) zwischen Emden und Georgsheil hat sich am frühen Montagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte gegen 4.40 Uhr ein 62-jähriger Transporter-Fahrer von der Straße Moorweg in Loppersum (Gemeinde Hinte) auf die Bundesstraße in Richtung Aurich einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 11:27

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.06.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Aufbruch einer Geldkassette Aurich - Durch eine unbekannte Täterschaft wurde die Geldkassette eines Selbstbedienungshofladens aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag im Esenser Postweg. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 10:50

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 13.06.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Innenstadt Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung und Beleidigung, die sich in der Nacht zu Samstag in der Norderstraße in Aurich ereignet haben. Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren