Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Mann aus Norden vermisst

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Landkreis Aurich (ots)

Mann aus Norden vermisst

In Norden wird seit drei Wochen ein 58-jähriger Mann vermisst. Detlev K. ist 58 Jahre alt und wurde zuletzt am Abend des 05.03.2026 im Grenzweg in Norden gesehen. Seitdem verläuft sich seine Spur.

Sämtliche persönliche Gegenstände ließ er in seinem Zuhause zurück. Mit welcher Kleidung er das Haus verlassen hat, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die bisherigen Suchmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Verbleib des 58-Jährigen.

Detlev K. hat blaue Augen und ist etwa 1,76 Meter groß. Er ist in seiner Bewegung eingeschränkt und pflegebedürftig.

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Detlev K. geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210 oder unter 110.

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