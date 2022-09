Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Dunum befuhr am Montagmorgen gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann bestehend aus Zugmaschine und Wohnanhänger die Upstederstraße in Burhafe. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizei Wittmund fest, dass der Anhänger weder versichert, noch versteuert und zugelassen war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Wittmund - alkoholisierter Autofahrer

Mit fast drei Promille fuhr ein 57-jähriger Mercedesfahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Heglitzer Straße in Wittmund. Das ergab ein Atemalkoholtest im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Polizei Wittmund. Die Polizeibeamten stellten daraufhin die Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Dem 57-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Wittmund - Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Leichtverletztem

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit einem schwarzen Mercedes auf der Bürgermeister-Becker Straße in Esens. Er beabsichtige, nach rechts auf die Molkereistraße einzubiegen und übersah dabei einen auf der Mölkereistraße fahrenden 16-jährigen Radfahrer, der Vorrang hatte. Beim Versuch, dem Mercedes auszuweichen, kollidierte der 16-jährige mit einem geparkten Auto und stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrrad und am geparkten Auto entstand Sachschaden. Der Mercedesfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

