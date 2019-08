Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autos an Kreuzung zusammengestoßen

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus Südbrookmerland ist am Montag auf der Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland mit einem Seat Ibiza zusammengestoßen. Die 22-Jährige fuhr gegen 17:50 Uhr mit ihrem Opel Corsa-C in Richtung Moordorf und wollte nach links in die Upender Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden 21 Jahre alten Fahrer des Seat Ibiza aus Berumbur. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

