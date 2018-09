POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 08./09.09.2018

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Am Freitag gegen 14.00 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall auf der Auricher Straße in Mittgroßefehn gekommen. Beteiligt waren drei PKWs, die hintereinander die Auricher Straße aus Richtung Aurich kommend, in Richtung Leer befuhren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich B 72 /Schrahörnstraße fuhr die 77-Jährige Pkw-Führerin aus Südbrookmerland aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw eines 65-Jährigen Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen auf. Dieser Pkw wurde wiederum auf den Pkw einer 23-Jährigen Frau aus Oldenburg geschoben. Trotz Sachschäden an sämtlichen PKWs, waren diese fahrbereit. Allerdings klagte die junge Frau aus Oldenburg über Nackenschmerzen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde bei einem 59-Jährigen Pkw-Führer aus Südbrookmerland im Rahmen einer Kontrolle Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille. Dementsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 01.45 Uhr und 02.15 Uhr wurde ein Pkw in der Schulstraße in Aurich am Kühlergrill beschädigt. Ein Anwohner nahm im angegebenen Zeitraum Geräusche vor seinem Fenster wahr. Als er nachschaute, stellte er drei Personen fest, welche sich im Bereich von dort abgestellten Fahrzeugen aufhielten. Auf Ansprache entfernten sich die Personen mit einem Pkw, eine nähere Beschreibung ist nicht vorhanden. Ob die Personen etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben, ist nicht geklärt. Es sollen nach Angaben des Meldenden mehrere Pkws beschädigt worden sein. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Zwei ED aus Pkw im Bereich Aurich-Tannenhausen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Scheibe eines PKWs mit einem unbekannten Tatwerkzeug in Aurich-Tannenhausen eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück im Bramschenkamp. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse entwendet, welche in der Mittelkonsole lag. Die Geldbörse wurde später durch einen Spaziergänger im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Am Stadion aufgefunden.

Am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr wurde gemeldet, dass es in Aurich-Tannhausen zu einem weiteren ED aus Pkw gekommen ist. Demnach wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei diesem Pkw ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Der Pkw war auf einem Privatgrundstück in der Dornumer Straße abgestellt. Entwendet wurde hier eine Keksdose mit 20 Euro Bargeld. Später wurde die Keksdose ohne Bargeld in unmittelbarer Nähe aufgefunden.

Sonstiges

Brand in einer Garage

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, wurde die 82-Jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Südbrookmerland durch akustische Signale ihrer Rauchmelder geweckt. Sie nahm starken Brandgeruch wahr, verständigte die Feuerwehr und begab sich selbständig in Sicherheit. Die eintreffenden Feuerwehren stellten fest, dass es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in der angrenzenden Garage des Einfamilienhauses gekommen ist. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus hat nicht stattgefunden. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Unglücksfall

Am Freitagnachmittag ist es in Südbrookmerland zu einem Unglücksfall auf der Baustelle eines Hauses gekommen. Ein 69-Jähriger Mann aus Südbrookmerland fiel bei Dacharbeiten aus ca. 3 Metern Höhe auf den Betonboden. Der Mann wurde zur Abklärung mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Sanderbusch verbracht. Über die Schwere der Verletzung kann derzeit keine Angaben gemacht werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Auf der Halbemonder Straße in Großheide ereignete sich am Sonntag gegen 3:50 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei ein 31-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei einen Verkehrsleitpfahl leicht berührte. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der zweite 25-jährige Pkw-Fahrer hatte diesen zuvor ohne eine Berührung überholt. Bei dem 31-Jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

Kriminalitätsgeschehen

Im Zeitraum von Montag, 6:50 Uhr, bis Freitag, 14:05 Uhr, dieser Woche entwendete ein unbekannter Täter von einem schwarzen Roller, Marke Piaggio, beide Spiegel und das Versicherungskennzeichen. Der Roller war beim Bahnhof in Marienhafe, Ladestraße, abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter 04931/9210 oder Marienhafe unter 04934/4129 entgegen.

Sonstiges

In Pilsum gerieten in einer Geräte- und Lagerhalle am Freitag gegen 18:50 Uhr vier Großpackenstrohballen in Brand. Diese konnten vom Eigentümer ins Freie gefahren werden. Die eingesetzten Ortsfeuerwehren löschten diese ab. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter 04931/9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung

In Esens wurde der Motorroller eines 29 Jahre alten Blombergers, der am Bahnhof im Zeitraum vom Sonntag bis Freitagabend dort abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt und das Versicherungskennzeichen gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachbeschädigung

Am Sonntagmorgen versuchten zwei Männer und eine Frau in die Wohnung eines 26 Jahre alten Wittmunders am Karl-Bösch-Platz einzudringen. Durch Tritte wurde die Wohnungstür beschädigt. Ein Tatverdacht konnte durch den Geschädigten geäußert werden. Mögliche Motive für die Tat müssen noch ermittelt werden.

Verkehrsunfälle:

-Fehlanzeige-

