Altkreis Norden (ots) - Norden - Wohnungseinbruch: Am Donnerstag, 06.09.2018, kam es zwischen 19.40 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in Norden, Westerstraße. Unbekannte Täter hatten eine Wohnungstür aufgebrochen und anschließend einen Fernseher entwendet. Einer Nachbarin war, als sie zu ihrer Wohnung zurückkam, eine männliche Person aufgefallen, die einen großen Flachbildfernseher trug. Dieser wurde beschrieben als ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einer Jeanshose. Dabei könnte es sich um den Täter gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Leezdorf - Brand eines Wohnwagens: Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es am Freitag, 07.09.2018, gegen 09.15 Uhr zum Brand eines abgemeldeten Wohnwagenes. Dieser stand in Leezdorf auf einem Grundstück an der Leezdorfer Straße. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Feuerschein wahrgenommen und die Bewohner und die Leitstelle informiert. Durch die eingesetzte Feuerwehr aus Brookmerland, vor Ort waren ca. 20 Wehrleute und 6 Fahrzeuge, wurde das Feuer gelöscht. Am Wohnhaus selbst, neben dem der Wohnwagen stand, entstand geringer Sachschaden. Die Brandursache des Anhängers, der nur noch als Lager genutzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Greetsiel - Verdacht der Brandstiftung: Auf dem Grundstück eines Hotels in Greetsiel, Hafenstraße, wurde am Freitag, 07.09.2018, gegen 06.30 Uhr ein Feuer entdeckt. Vermutlich hatten unbekannte Täter hinter einem Container Holzreste in Brand gesteckt. Der Container sowie eine Buchenhecke wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Krummhörn - Bus verletzt die Vorfahrt, Mofarollerfahrer leicht verletzt: Am 06.09.2018, gegen 16.35 Uhr, ereignete sich auf der Pewsumer Landstraße in Einmündung Greetsieler Straße, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 15-jähriger Mofarollerfahrer war auf der Pewsumer Landstraße Richtung Pewsum unterwegs. An der Einmündung Greetsieler Straße bemerkte er einen an der Einmündung anhaltenden Omnibus. Kurz vor ihm bog der Omnibus dann Richtung Pewsum ab. Der Mofarollerfahrer machte auf der regennassen Fahrbahn eine Vollbremsung und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Omnibusfahrer setzte die Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Omnibus mit vermutlich -hauptsächlich- dunkelblauer Aufschrift handeln. Möglicherweise hatten die Buchstaben auch noch weitere Farben. Die Scheiben sollen getönt gewesen sein. Der Fahrer wurde als grauhaarige Person mit weißem Hemd beschrieben. Eventuelle weitere Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Bus geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden, 04931/9210, zu melden.

