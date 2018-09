Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Beleidigungen Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Aurich kam es am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 15.20 Uhr zu Beleidigungen. Eine 53-jährige Audi-Fahrerin wollte in eine Parklücke einfahren, um dort ihr Fahrzeug abzustellen. In dieser stand jedoch ein 26-jähriger Mann, der keinen Platz machte. Dieser wollte die Parklücke für Bekannte freihalten. Die Frau suchte sich daraufhin einen anderen Parkplatz. Als sie ihr Parkticket zog, kam es zu gegenseitigen Beleidigungen, die letztlich von beiden zur Anzeige gebracht wurden.

Aurich - Verkehrsunfall Auf dem Heuweg in Aurich kam es am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 52-jährige Fahrerin eines VW Passat wollte kurz vor der Einmündung zur Straße Zum Kiefmoor die vor ihr fahrende 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades überholen. Dabei übersah sie, dass die 17-jährige den Blinker gesetzt hatte, um nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, wobei die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird auf fast 3.000,- EUR geschätzt. Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es gegen 10.15 Uhr auf dem Esenser Postweg in Aurich. Hier wollte die 27-jährige Fahrerin eines VW Passat einen vor ihr fahrenden VW Golf überholen, der nach links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen gegeneinander, wobei der Schaden hierbei größer war. Die Schadenshöhe wurde auf 13.500,- EUR geschätzt, verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Wiesmoor - Unfall beim Rückwärtsfahren Auf dem Amselweg in Wiesmoor kam es am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 16.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 27-jährige Fahrerin eines VW Caddy wollte rückwärts von einem Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum einfahren. Dabei beachtete sie nicht den fließenden Verkehr und stieß dabei mit deinem VW Sharan zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- EUR.

