Landkreis Wittmund (ots) - Dunum - Bienenstock entwendet: Unbekannte Täter entwendeten in Dunum einen Bienenstock. Dieser stand zusammen mit anderen Bienenvölkern am Süddunumer Weg. Die Tat ereignete sich zwischen dem 01.09.2018 und 06.09.2018. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Esens, 04971/92718110, erbeten.

Wittmund - Betäubungsmittel gefunden: Am 06.09.2018 hat die Wittmunder Polizei, nach einem Hinweis und auf Anordnung der StA Aurich, ein Einfamilienhaus im Bereich Collrunge durchsucht. Aufgefallen war dort zunächst, dass in einem Gewächshaus Marihuanapflanzen wachsen sollten. Bei der Durchsuchung wurden dann auch neun ausgewachsene Marihuanapflanzen ( Wuchshöhe: bis zu 180 cm ) in dem Gewächshaus vorgefunden und sichergestellt. Der 33-jährige Beschuldigte und seine 27-jährige Frau räumten vor Ort ein, diese für den Eigenkonsum selbst gezüchtet zu haben. Im Haus wurden dann weitere, geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin sichergestellt. Gegen das beschuldigte Wittmunder Ehepaar ist ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauern an.

