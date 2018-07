POL-AUR: Lütetsburg - Durchs Dachfenster eingestiegen; Norderney - Frau bei Unfall schwer verletzt; Norden - Parkplatzunfall in Gewerbestraße; Dornum - Rauchmelder verhindert größeren Brandschaden

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Durchs Dachfenster eingestiegen

In Lütetsburg sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingedrungen. Sie stiegen am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17:20 Uhr durch ein Dachfenster in das Gebäude in der Straße "Am Nordacker" ein. Entwendet wurde Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Frau bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag gegen 11:45 Uhr eine Frau schwer verletzt. Sie war als Fußgängerin auf dem Gehweg der Knyphausenstraße, Ecke Moltkestraße unterwegs. Eine 59 Jahre alte Norderneyerin übersah die Frau, als sie mit einem VW Caddy rückwärts aus der Moltkestraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch fiel die 79 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen auf die Straße und wurde schwer verletzt.

Norden - Parkplatzunfall in Gewerbestraße

Ein weißer VW Golf Sportsvan wurde am Dienstag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr beschädigt. Er war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gewerbestraße abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Schaden beim Rangieren eines anderen Autos. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon

Sonstiges Geschehen

Dornum - Rauchmelder verhindert größeren Brandschaden

In Dornum, Nesse, ist am Dienstag gegen 21:30 Uhr in einem Gebäude in der Cankebeerstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch aktivierte den Rauchmelder, so dass die Bewohner die Flammen entdeckten und sie eigenständig löschen konnten. Ursache für das Feuer ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

