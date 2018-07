POL-AUR: Aurich - Versuchter Kennzeichendiebstahl; Südbrookmerland - Schilder beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Kennzeichendiebstahl

In Aurich haben Unbekannte versucht, die Kennzeichen eines schwarzen VW Polo zu stehlen. Er war in der Bahnstraße abgestellt. Zeugen störten die Täter gegen 23:45 Uhr während der Tat. Die Unbekannten liefen davon. Bekannt ist, dass es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben soll, von denen einer relativ groß gewesen sei. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Schilder beschädigt

In Südbrookmerland haben Unbekannte zwei Hinweisschilder auf eine Praxis in Georgsheil beschädigt. Sie waren in der Emder Straße aufgestellt. Unbekannte müssen mit Gewalt auf die Schilder eingewirkt haben. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

