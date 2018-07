POL-AUR: Ergänzung: Aurich - Versuchter Kennzeichendiebstahl

Altkreis Aurich (ots) - Ergänzung: Aurich - Versuchter Kennzeichendiebstahl

In Aurich haben Unbekannte versucht, die Kennzeichen eines schwarzen VW Polo zu stehlen. Er war in der Bahnstraße abgestellt. Zeugen störten die Täter am Dienstag gegen 23:45 Uhr während der Tat. Die Unbekannten liefen davon. Bekannt ist, dass es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben soll, von denen einer relativ groß gewesen sei. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

Hinweis für Redaktionen: Die Meldung wurde um die Angabe "Dienstag" ergänzt.

