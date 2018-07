POL-AUR: Großefehn - Auffahrunfall: drei leicht Verletzte; Großefehn - Ackerschlepper schiebt Volvo über die Straße; Aurich - Radfahrer bei Bremsmanöver leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall: drei leicht Verletzte

Bei einem Auffahrunfall wurden am Dienstag gegen 16:55 Uhr mehrere Menschen leicht verletzt. Dabei fuhren hintereinander ein Skoda, VW Bora und VW Caddy die Auricher Landstraße in Großefehn, Höhe Ulbargen, entlang. Aus Unachtsamkeit fuhr eine 27 Jahre alte Frau aus Osteel mit einem Caddy auf den Bora auf, der dadurch auf den Skoda geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die Insassen des Skoda leicht verletzt. Dabei handelt es sich um eine 51 Jahre alte Frau aus Dornum am Steuer und ihre beiden Mitfahrer, einen 77 Jahre alten Mann und eine ebenfalls 77 Jahre alte Frau aus Großefehn.

Großefehn - Ackerschlepper schiebt Volvo über die Straße

In Großefehn fuhr ein 16-Jähriger am Mittwoch mit einem Ackerschlepper und Anhänger die Hauptwieke Nord in Richtung Norderwieke enlang. Er fuhr versehentlich an dem Feld vorbei, auf das er einbiegen wollte. Deshalb hielt der Emder an und fuhr rückwärts. Dabei bemerkte er nicht, dass hinter ihm eine 53-Jährige aus Barßel in einem Volvo angehalten hatte. Der Ackererschlepper schob den Volvo fast 30 Meter zurück und beschädige ihn stark. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Aurich - Radfahrer bei Bremsmanöver leicht verletzt

In Aurich fuhr am Dienstag gegen 10:15 Uhr ein 61 Jahre alter Auricher mit dem Fahrrad die Hafenstraße in Richtung Fischteichweg entlang. Außerdem wollte ein 58 Jahre alter Auricher mit dem Fahrrad den Georgswall geradeaus in Richtung der Gerichte fahren. Im Einmündungsbereich musste 61-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und wurde leicht verletzt.

