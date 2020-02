Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Sprengung von Geldautomaten: Polizei sucht nach verdeckt abgestelltem Pkw

Osnabrück / Lingen / Papenburg / Nordhorn / Leer / Aurich (ots)

Bei den letzten Taten im emsländischen Dörpen, Aschendorf und auch in Wippingen nutzten die Täter einen möglicherweise hochmotorisierten Pkw als Tat- und Fluchtfahrzeug. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei ihren Ermittlungen jetzt erneut um Mithilfe: Die Ermittler schließen nicht aus, dass das gesuchte Fahrzeug nach der Flucht in der näheren Umgebung rund um diese Tatorte verdeckt untergestellt wurde, um gegebenenfalls bei weiteren Taten zum Einsatz zu kommen. Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um einen dunklen Audi Kombi neueren Baujahres. Für die konspirative Unterbringung des Fahrzeuges kommen Gehöfte, Scheunen, abgelegene Gebäude, angemietete Garagen oder andere Verstecke in Betracht kommen. Die Polizei hält sich bei der Pkw Beschreibung bewusst vage, um möglichst viele Hinweise zu erlangen. Hinweise zu einem möglichen Verbleib des Tatfahrzeuges erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer 0541-327-6299.

Die Polizeidirektion Osnabrück verschärfte in der letzten Woche ihre Ermittlungen und richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Um Tatzusammenhänge festzustellen und weitere Ermittlungsansätze zu generieren, werden die Ermittlungen konzentriert und Taten grenzüberschreitend analysiert. Ziel ist es, der Tätergruppierung mit einem überregionalen Ansatz auf die Schliche zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück

Anne Außendorf

Telefon: 0541-327-1034

E-Mail: anne.aussendorf@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell