POL-REK: 240313-3: Alkoholisierter Autofahrer soll an Ampel eingeschlafen sein

Pulheim (ots)

Blutproben und Führerschein sichergestellt

Ein aufmerksamer Zeuge (54) hat der Polizei am frühen Mittwochmorgen (13. März) in Pulheim einen verdächtigen Autofahrer (31) gemeldet. Der Mann soll in seinem BMW eingeschlafen sein, während er an einer Ampel gewartet habe.

Der Zeuge teilte gegen 3.30 Uhr über den Notruf mit, dass er an der Abfahrt der Bundesstraße (B) 59 zur Landesstraße (L) 93 eine Person gesehen habe, die in einem BMW vor der Ampel schlafen würde. Anhand des durchgegebenen Kennzeichens trafen die Beamten wenig später den Halter des Fahrzeuges an. Dieser war mittlerweile an seiner Wohnanschrift in Bergheim angekommen und konnte dank der guten Personenbeschreibung des Zeugen als der verdächtige Fahrzeugführer identifiziert werden.

Die Polizisten stellten bei der Befragung des nunmehr Beschuldigten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (hw)

