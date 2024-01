Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240116-3: Zeugensuche nach Einbruch in Spielhalle

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter hebelten Fenster auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Dienstag (16. Januar) in Wesseling in eine Spielothek eingebrochen sind und Spielautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, ob ein weißer Transporter, der sich in der Nähe des Tatorts befand, im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Täter gegen 1.15 Uhr ein Fenster an der Vorderseite der Spielothek an der Hans-Sachs-Straße aufgehebelt haben. Sie lösten die Alarmanlage aus und flüchteten, nachdem sie im Inneren Spielautomaten gewaltsam geöffnet haben sollen. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Alarmierte Polizisten umstellten das Gebäude und durchsuchten es. Ein Beamter unterstützte die Einsatzkräfte dabei mit seinem Diensthund. Sie sicherten Spuren, stellten Werkzeug sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

