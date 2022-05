POL-REK: 220531-3: Senior nach Auffahrunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots) - Die Polizei sucht derzeit zur Klärung eines Unfallhergangs nach dem Fahrer eines hellblauen Skoda, der am Montagmorgen (30. Mai) in Brühl-Vochem unterwegs gewesen sein soll. Laut ersten Erkenntnissen sei eine E-Scooterfahrerin (26) gegen 5.50 Uhr auf dem Park&Ride Parkplatz an der Römerstraße in ...

mehr