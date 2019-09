Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190904-2: Hochwertiges Auto gestohlen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (04. September) sind Unbekannte zwischen 00:00 Uhr und 05:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Helle" eingebrochen.

Ein Ehepaar stellte am Morgen gegen 05:15 Uhr fest, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren. Die Einbrecher entwendeten die Autoschlüssel und den dazugehörigen weißen Sportwagen im Wert von rund 70.000 Euro sowie Handtaschen, Uhren, ein Tablet und eine Geldbörse. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

