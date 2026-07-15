Die teuerste Steckdose der Welt
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Berlin (voices)
Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie & Klimaschutz (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".
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