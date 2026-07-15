PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsche Umwelthilfe e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Die teuerste Steckdose der Welt

Statement-Infos

Berlin (voices)

Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie & Klimaschutz (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".


Pressekontakt:
DUH-Newsroom
+4930240086720
presse@duh.de

Copyright: Deutsche Umwelthilfe e.V. / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsche Umwelthilfe e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
15.07.2026 – 13:30
Panorama

Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?
Constantin Zerger
Constantin Zerger
Deutsche Umwelthilfe e.V.
 Anike Peters
Anike Peters
Greenpeace e.V.
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Elias Aruna
Elias Aruna
Scale Energy GmbH
Constantin Zerger

Constantin Zerger

Bereichsleiter Energie & Klimaschutz (Deutsche Umwelthilfe)

  • Umwelt
  • Energie
  • Klimaschutz
Orte in diesem Statement
Themen in diesem Statement
Weitere Storys: Deutsche Umwelthilfe e.V.
Weitere Storys: Deutsche Umwelthilfe e.V.
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren