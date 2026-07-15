Deutsche Umwelthilfe e.V.

Die teuerste Steckdose der Welt

Statement-Infos

Berlin (voices)

Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie & Klimaschutz (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".



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