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Green Planet Energy eG

Der Markt hat längst entschieden: Warum Atomkraft keine Rolle mehr spielt

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Hamburg (voices)

Carolin Dähling, Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".


Pressekontakt:
Alexander Karasek
Pressesprecher
Green Planet Energy eG
+4940808110658
presse@green-planet-energy.de
Mobil 0160 / 969 701 59
www.green-planet-energy.de/presse.html

Copyright: Green Planet Energy / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Green Planet Energy eG, übermittelt durch news aktuell

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15.07.2026 – 13:30
Panorama

Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?
Constantin Zerger
Constantin Zerger
Deutsche Umwelthilfe e.V.
 Anike Peters
Anike Peters
Greenpeace e.V.
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Elias Aruna
Elias Aruna
Scale Energy GmbH
Carolin Dähling

Carolin Dähling

Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)

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