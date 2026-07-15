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Greenpeace e.V.

Erneuerbare sind die Antwort auf die Energiekrise

Statement-Infos

Hamburg (voices)

Anike Peters, Energieexpertin (Greenpeace) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".


Pressekontakt:
Sonka Terfehr
+491755891718
sonka.terfehr@greenpeace.org

Copyright: Greenpeace e.V. / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell

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15.07.2026 – 13:30
Panorama

Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?
Constantin Zerger
Constantin Zerger
Deutsche Umwelthilfe e.V.
 Anike Peters
Anike Peters
Greenpeace e.V.
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Elias Aruna
Elias Aruna
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Anike Peters

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