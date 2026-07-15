Greenpeace e.V.

Erneuerbare sind die Antwort auf die Energiekrise

Statement-Infos

Hamburg (voices)

Anike Peters, Energieexpertin (Greenpeace) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".



Pressekontakt:

Sonka Terfehr

+491755891718

sonka.terfehr@greenpeace.org

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