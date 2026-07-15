Erneuerbare sind die Antwort auf die Energiekrise
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Hamburg (voices)
Anike Peters, Energieexpertin (Greenpeace) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".
Pressekontakt:
Sonka Terfehr
+491755891718
sonka.terfehr@greenpeace.org
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