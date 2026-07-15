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Scale Energy GmbH

Flexibilisierung kommt vor der Entscheidung

Statement-Infos

Berlin (voices)

Elias Aruna, Geschäftsführer (Scale Energy) zum Themen-Impuls: „Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?".


Pressekontakt:
Peter Lange
+4915158332394
peter.lange@scale-energy.eco

Copyright: Scale Energy / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Scale Energy GmbH, übermittelt durch news aktuell

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15.07.2026 – 13:30
Panorama

Auf zum Atomstrom oder Go Green - was hilft wirklich in der Energiekrise?
Constantin Zerger
Constantin Zerger
Deutsche Umwelthilfe e.V.
 Anike Peters
Anike Peters
Greenpeace e.V.
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Elias Aruna
Elias Aruna
Scale Energy GmbH
Elias Aruna

Elias Aruna

Geschäftsführer (Scale Energy)

  • Energie
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