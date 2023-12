MEDION

ERAZER - Your Road to Victory: Das Grand Final setzt den Höhepunkt der SimRacing Championship

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Die SimRacing-Welt kommt am 2. Dezember 2023 im Xperion Köln zusammen, um ihren neuen Champion zu krönen. Das einzigartige Finale verspricht Nervenkitzel, Action und Entertainment-Highlights.

Die Spannung steigt, die digitalen Motoren heulen auf: Das Grand Final der Your Road to Victory SimRacing Championship von ERAZER steht bevor. Am Samstag, den 2. Dezember 2023 verwandelt sich das Xperion Köln (Hansaring 97, 50670 Köln) in den epischen Schauplatz, an dem die besten SimRacing-Nachwuchs-Champions um den ultimativen Sieg der ersten Saison von Your Road to Victory kämpfen.

Der Weg zum Grand Final war mit aufregenden Momenten gepflastert. Nach einer ausgedehnten Scoutingphase, die im August auf der gamescom begann, fand das Bootcamp vom 11. bis 12. November im F3 - FahrzeugForumFiegenschuh in Dortmund Holzwickede statt. Hier wurden die 16 besten Racer aus Online- und Offline-Scoutings in vier Teams unterteilt und trafen auf ihre Teamcaptains: Matthias Malmedie (Malmedie Racing), Felix von der Laden (Spielkind Racing), Jana Riva (Unstoppable) sowie das Duo Tisi Schubech (VenlööRacing).

Die Nachwuchstalente kamen im Rahmen des Bootcamps in den Genuss eines Coachings durch die SimRacing-Profis von GetCloserRacing, den Fitnessexperten Arda Saatci und die Profi-Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. Nach einem spektakulären Abschlussrennen qualifizierten sich die besten acht Racer für das Grand Final.

Das Grand Final ist der Höhepunkt, bei dem es um alles geht. Den Champion erwartet ein Gewinnpaket im Wert von über 13.000 Euro. An erster Stelle steht dabei ein Vertrag im SimRacing Team von GetCloserRacing. Darüber hinaus erhält der Erstplatzierte eine Fahrt auf einer echten Rennstrecke, einen Simulator von GetCloserRacing sowie beeindruckende Hardware von ERAZER: Einen ERAZER Enforcer X10 Gaming-PC mit einem leistungsstarken Intel Core i9-Prozessor, einen ERAZER Spectator X30 Curved Widescreen-Monitor, einen ERAZER X89410 Gaming Stuhl, ein ERAZER Mage X10 Wireless Gaming Headset, eine ERAZER Supporter P13 Gaming Maus und eine ERAZER Supporter P11 Gaming Tastatur.

Das spektakuläre Event beginnt um 14:30 Uhr mit einem Countdown und bietet rund fünf Stunden geballte Action mit einer beeindruckenden Liveproduktion vor Ort für etwa 170 Zuschauer:innen. Diejenigen, die nicht die Chance haben das Grand Final persönlich zu erleben, haben die Möglichkeit, die actiongeladene Show live auf Twitch im Channel des Duos Tisi Schubech (Twitch: TisiSchubech) zu verfolgen. Der Showdown wird auch auf der Plattform ERAZER.gg übertragen. Gehostet wird der Livestream von keinem Geringeren als dem charismatischen Robby Hunke, leidenschaftlicher TV-, Twitch- und eSports-Kommentator.

Das Grand Final verspricht eine Mischung aus intensivem Wettbewerb im Final Race und unterhaltsamen Herausforderungen mit den Talenten und Teamcaptains. Auf ERAZER.gg haben die Zuschauer:innen außerdem die Möglichkeit, durch Votings den Verlauf des Streams mitzugestalten - dafür ist nur eine Registrierung auf ERAZER.gg erforderlich.

Weitere Informationen und Updates auf ERAZER.gg und den offiziellen Social-Media-Kanälen von ERAZER.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell