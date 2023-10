MEDION

MEDION mit großem Marken-Relaunch

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

MEDION überarbeitet seinen Markenauftritt und präsentiert eine neue Positionierung, die sich in einem neuen Logo, einer neuen Bildsprache und einem neuen Webauftritt widerspiegelt. Darüber hinaus tritt die hauseigene Gaming-Marke ERAZER ab sofort selbständig und unabhängig auf.

MEDION, führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services in Deutschland, stellt heute seinen neuen Markenauftritt vor. Neben dem neuen Logo hat das Essener Unternehmen seine Positionierung am Markt überarbeitet, eine neue Bildsprache und Farbpalette entwickelt sowie den eigenen Webshop neugestaltet. Mit dem neuen Branding will MEDION Verbraucher:innen eine noch bessere Orientierung bieten, mehr Vertrauen spenden und das Unternehmen moderner und noch attraktiver für die junge Zielgruppe machen.

DEMOCRATISING PROGRESS TO UNLEASH YOUR POTENTIAL

Woher kommt die Marke MEDION? Wo steht die Marke MEDION? Das war der Ausgangspunkt für die neue Positionierung. Darüber hinaus wurde auch die Frage gestellt: Was sind die Kernwerte und wie wird die Marke von den Konsument:innen gesehen? Als Demokratisierer ist MEDION dank seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses bereits bekannt. Das wird auch weiterhin Kern der Marke sein. Darüber hinaus wird der demokratisierte Fortschritt noch weiter in den Mittelpunkt rücken.

"Wir bei MEDION glauben, dass jede:r die Möglichkeit haben sollte, sein volles Potenzial unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Status zu entfalten. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kund:innen zu helfen Hürden im Alltag zu überwinden", erklärt Dr. Thomas Greussing, Director Marketing bei MEDION. "Das spiegelt unser neuer Leitspruch 'Democratising progress to unleash your potential' wider. Zusammen mit der verlässlichen Qualität unserer Produkte und dem zeitgemäßen Design soll diese neue Positionierung unsere Markenbekanntheit weiter ausbauen und MEDION zur ersten Wahl bei Kaufentscheidungen machen."

Pushing boundaries

Ein wesentlicher Bestandteil des Relaunches ist die Visualisierung der Marke MEDION. Dabei steht insbesondere das Markenversprechen "Pushing Boundaries" - Grenzen überwinden - im Fokus. Gezeigt werden urbane, aktive Menschen in alltäglichen Situationen, wie sie über sich hinauswachsen und dabei ihre eigenen Grenzen überwinden. Der Ehrgeiz und die Motivation, die sie dabei zeigen, spiegeln das Markenversprechen wider. Die Bilder sind modern, kraftvoll und ungewöhnlich - ohne dabei verstellt, gekünstelt oder zu werblich zu wirken. Es sind Momentaufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven, die authentisch und inspirierend sind. Diese neu gestaltete visuelle Sprache vermittelt ein Gefühl von Dynamik, Mut und Stärke und macht deutlich, dass MEDION mehr als nur eine Marke ist.

Als Ausdruck der neuen Markenidentität wurden auch die Farben identifiziert, die die DNA und Zukunftsvision von MEDION widerspiegeln. Die neue Farbpalette umfasst das MEDION Blau, MEDION Dunkelblau, MEDION Aquablau und MEDION Lila, sowie vier verschiedene Gradienten. Es sind Farben, die für Modernität stehen, Digitalisierung feiern und durch ihre Schlichtheit und Funktionalität bestechen. Die Farben repräsentieren die Zukunft von MEDION: klar und technisch, aber dennoch warm und einladend und stets an der Spitze technologischen Fortschritts, der jedem und jeder zugänglich gemacht wird.

Das neue MEDION Logo

Um den Fortschritt und die neue Ausrichtung der Marke zu repräsentieren, wurde auch ein neues Logo entwickelt. Die kleinen Buchstaben im neuen Schriftzug stehen für Modernität und Digitalität, während der Pixel Innovation, Frische und Technologie symbolisiert. Die Farben Schwarz und Blau stehen für den zuverlässigen und technologischen Charakter der Marke.

Außerdem kommt ein neues Signet zur Verwendung, dessen Design das Engagement von MEDION für Innovation und technologischen Fortschritt, sowie das Verschieben von Grenzen aufzeigt. Die kräftigere Strichstärke des "M" sorgt dafür, dass sich das Signet gut abhebt und erkennbar ist.Es unterstreicht zudem die Zuversicht und den Mut der Marke.DerPixel am rechten Rand symbolisiert Fortschritt und die Bewegungin Richtung Zukunft.

MEDION erleben

Der neu gestaltete MEDION Webshop ist das digitale Herz der Marke - das Schaufenster. Dort kommt alles, was MEDION ausmacht, zusammen: Bildsprache, Farben, Logo und Tone of Voice. Das nahtlose und intuitive Design verkörpert die Essenz von MEDION und ist modern, digital und frisch. Darüber hinaus bieten die MEDION Vertriebspartner:innen weiterhin zahlreiche Touchpoints, an denen Endkonsument:innen den neuen Markenauftritt erleben können.

"Mit dem neuen Markenauftritt in Verbindung mit innovativen Produkten haben wir die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen.", sagt Christian Eigen, Deputy CEO bei MEDION. "Besonders freuen wir uns darauf, mit dem neuen Markenauftritt an die Erfolge von MEDION anzuknüpfen und damit einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter:innen, Vertriebspartner:innen und Kund:innen zu bieten. Gemeinsam werden wir unsere Position als führender Anbieter von Consumer Electronics Produkten und digitalen Services weiter ausbauen."

ERAZE YOUR LIMITS - UNLEASH YOUR GAME

Bereits im Rahmen der Gamescom 2023 präsentierte sich ERAZER erstmals als eigenständige Marke. Die Gaming-Marke besteht seitdem selbständig und unabhängig, um die Evolution und das wachsende Selbstbewusstsein einer Marke widerzuspiegeln, die bereit ist, ihr volles Potenzial zu entfalten. Das geht auch mit einer Überarbeitung des Logos einher, das die Botschaft vermittelt, dass ERAZER bereit ist, stark und unabhängig seine eigene Bühne zu betreten. Mit der neuen Content-Plattform erazer.gg, auf der unter anderem die aktuellen Championships online präsentiert werden, verfolgt ERAZER das Ziel, den Community-Gedanken und Zusammenhalt in der Gaming-Szene zu stärken.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell