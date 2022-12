SAT.1

Erfolgreiches Jubiläum! "Promi Big Brother" wächst stark auf Joyn - und holt gute Leistungswerte für SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Big Brother hat Grund zum Jubeln: Einen Tag vor dem Finale der Jubiläumsstaffel (Mittwoch, 20:15 Uhr, live in SAT.1) zieht der große Bruder eine erste Quotenbilanz und kann aufgrund von stabilen Reichweiten, täglichen Nachgewichtungen durch die zeitversetzte Nutzung sowie starkem Wachstum bei den digitalen Abrufzahlen feiern.

Auf allen digitalen Plattformen erzielen die Video-Inhalte der Jubiläumsstaffel bislang (Zeitraum vom 18. November bis einschließlich 4. Dezember 2022) überragende 53,8 Millionen Video Views. Insbesondere die Streaming-Plattform Joyn trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Joyn erzielt 48 Prozent mehr Video Views mit "Promi Big Brother"-Inhalten im Vergleich zur Staffel von 2021.

Erfolgreiche Winterprogrammierung: In SAT.1 begeistert die zehnte Staffel "Promi Big Brother" bislang pro Folge 3,07 Millionen Zuschauer:innen (durchschnittliche Nettoreichweite ab 3 J.). Durch die täglichen Nachgewichtungen der Quoten verzeichnet jede Folge der Reality-Show teils ein ordentliches Plus an Marktanteilen. Spitzenreiter der endgültigen Gewichtung ist die Episode vom 19. November: Mit +3,0 Prozentpunkten erreicht "Promi Big Brother" 17,3 Prozent Marktanteil und damit den bisherigen Staffel-Bestwert bei den jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren. In dieser jungen Zielgruppe liegt die aktuelle Staffel im Schnitt bei einem sehr guten Marktanteil von 11,9 Prozent.

Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" hat in ihrem Partykeller allen Grund zum Feiern. Die tägliche #PromiBB-Nachlese erzielt bislang den besten Wert ihrer Geschichte mit fantastischen 15,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauer:innen (14-49 J.; Folge vom 23. November 2022).

Alle oben genannten TV-Daten beziehen sich auf die endgültig gewichteten Werte bis einschließlich Donnerstag, 1. Dezember 2022.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" - heute, um 22:15 Uhr und das große Finale am Mittwoch, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.12.2022 (endgültig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell