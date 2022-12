SAT.1

"A Way Back to Luckyland": SAT.1 zeigt am Freitag, 9. Dezember, Luke Mockridges aktuelles Live-Programm

Unterföhring (ots)

1. Dezember 2022. Ob München, Köln, Frankfurt, Berlin oder Hamburg: Luke Mockridge sorgt überall für volle Hallen. Die erfolgreichste Comedy-Tour kommt ins TV: SAT.1 zeigt am Freitag, 9. Dezember, "A Way Back to Luckyland" - das aktuelle Programm von Entertainer Luke Mockridge.

Corona, Krieg und viele andere Krisen - keine einfache Situation für jeden einzelnen. Wie wichtig gerade in diesen Zeiten das ganz persönliche Luckyland ist, macht Luke Mockridge zum Inhalt seines aktuellen Bühnenprogramms. Und zeigt am Freitag, 9. Dezember, in SAT.1 mit Stand-Up-Comedy, einem wilden Clown und musikalischen Ausflügen in die 90er seinen ganz persönlichen "A Way Back to Luckyland".

"A Way Back to Luckyland" wurde produziert von LuckyPics.

"A Way Back to Luckyland" am Freitag, 9. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1

