Hamburg (ots) - Ein Video-Telefonat in der Badewanne, während das Handy auflädt - schon wieder ist dabei ein junger Mensch zu Tode gekommen. Am Dienstagabend ereignete sich der tragische Unfall in Italien. Auch in Deutschland kann ein solches Unglück passieren, warnt die Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg. ...

