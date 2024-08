Tchibo GmbH

Tchibo macht mobil: Auto-Abo von FINN mit Preisvorteil

Hamburg (ots)

Tchibo Kunden sparen bis zu 50 Euro pro Monat

Fiat 500 Elektro bereits ab 359 Euro

Rundum-Sorglos-Paket: Versicherung, Steuern und Wartung inklusive

12.000 Frei-Kilometer pro Jahr

6 Modelle zur Auswahl: 5 Stromer und 1 Benziner

Sichere Autos auch für junge Fahrer

Fast 45.000 Euro kostete 2023 ein durchschnittlicher Neuwagen - so viel wie nie zuvor. Günstiger geht's mit dem neuen Auto-Abo bei Tchibo. In Kooperation mit den Mobilitätsexperten von FINN können Tchibo Kunden bereits ab 359 Euro im Monat den Fiat 500 Elektro fahren. Einen schicken Elektro-Flitzer mit 328 Kilometern Reichweite. Das Abo kann ab sofort in nur fünf Minuten online unter www.tchibo.de/finn abgeschlossen werden.

Nach dem Kaffee-Abo bietet Tchibo ab sofort ein Auto-Abo mit Preisvorteil: Insgesamt stehen sechs Modelle zur Wahl, fünf davon fahren rein elektrisch. Das Angebot reicht vom SUV-Coupé Citroën ë-C4 bis zum Jeep Avenger für kleine und große Abenteu(r)er.

Tchibo Kunden erhalten beim FINN Auto-Abo einen exklusiven Preisvorteil in Höhe von bis zu 50 Euro - und zwar jeden Monat. Das entspricht einer Ersparnis von mehr als zehn Prozent. In der Rate enthalten ist das FINN Rundum-Sorglos-Paket. Von der Anmeldung bis zu Wartung, Versicherung und Steuern ist alles inklusive. Nur um das Laden bzw. Tanken muss man sich noch selbst kümmern. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich, aber als Option wählbar, um die monatliche Rate zu senken.

Über www.tchibo.de/finn gelangt man nach der Wahl des Wunschautos automatisch auf die Aktionsseite von FINN. In der Regel steht das neue Auto bereits ein bis zwei Wochen nach Bestellung vor der eigenen Haustür. Die Laufzeit beträgt je nach Modell 6, 12 oder 24 Monate. Auch Fahranfänger haben mit dem Auto-Abo von FINN die Möglichkeit, kostengünstig ein sicheres und zuverlässiges Fahrzeug zu fahren. Einzige Voraussetzung: Abonnenten müssen mindestens zwei Jahre im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sein.

"Autos haben heute nicht mehr nur den Stellenwert eines Statussymbols. Vielmehr müssen sie Teil eines flexiblen Mobilitätskonzepts sein, das sich den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer anpasst", sagt Rober Pauly, Head of Brands & Cooperations Management bei Tchibo. "Gemeinsam mit FINN bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Mobilität ohne verdeckte Kosten und lange Bindung. Hinzu kommt, dass FINN für alle Modelle die CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte mit SouthPole kompensiert."

Folgende Modelle stehen zur Auswahl:

Fiat 500 Elektro ab 359 Euro monatlich statt 409 Euro.

ab 359 Euro monatlich statt 409 Euro. Opel Corsa-e (Elektro) ab 369 Euro monatlich statt 399 Euro.

ab 369 Euro monatlich statt 399 Euro. Citroen ë-C4 (Elektro) ab 409 Euro monatlich statt 439 Euro.

ab 409 Euro monatlich statt 439 Euro. Hyundai IONIQ 5 (Elektro) ab 519 Euro monatlich statt 549 Euro.

ab 519 Euro monatlich statt 549 Euro. Toyota bZ4X (Elektro) ab 489 Euro monatlich statt 519 Euro.

ab 489 Euro monatlich statt 519 Euro. Jeep Avenger (Verbrenner) ab 399 Euro monatlich statt 449 Euro.

Bei den genannten Preisen sind pro Jahr 12.000 Frei-Kilometer enthalten. Zusätzliche Kilometer-Pakete können problemlos hinzugebucht werden.

Die Preise können während der Aktion variieren. Der Tchibo Preisvorteil bleibt jedoch gleich.

Weitere Details zu den Fahrzeugen gibt es im Tchibo Mediacenter.

Über Tchibo:

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen an. Tchibo erzielte 2022 mit international 11.318 Mitarbeitenden 3,25 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Über FINN

FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen Klicks ein Auto abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin zu jedem gefahrenen Kilometer. FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten nehmen.

Weitere Informationen: https://www.finn.com/

