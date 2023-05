Tchibo GmbH

Tchibo bietet sofort verfügbaren Urban Camper - mit Preisvorteil

Hamburg (ots)

Bürstner Copa ab 44.690 Euro

Zwei Varianten mit Küche, Bad/ohne Bad und bis zu vier Schlafplätzen

Heckzelt und Kaffeemaschine gratis für Tchibo Kunden

Im Alltag als Bus nutzbar für bis zu 6 Personen

Umfangreiches Camping-Zubehör in der Wochenwelt

Seit 25 Jahren gibt es Tchibo Reisen, jetzt kommt der passende Urlaubsbegleiter: Ab 16.05.2023 bietet Tchibo im Onlineshop unter tchibo.de/buerstner einen Camping-Bus mit Preisvorteil! Der Bürstner Copa ist ein vollausgestatteter Urban Camper auf Basis des Ford Transit Custom. Er bietet Platz und Komfort für bis zu vier Personen - und ist für Tchibo Kunden im Aktionszeitraum bis Ende Juli sofort verfügbar. Zusätzlich hat Tchibo nützliches Camping-Zubehör im Sortiment.

Die Camping-Branche boomt seit Jahren. Rund 80.000 Reisemobile wurden zuletzt pro Jahr verkauft, fast 14 Millionen Deutsche träumen inzwischen vom Camping-Urlaub. Kein Wunder, schließlich ist Campen deutlich umweltfreundlicher und auch preiswerter als Fliegen oder eine Schiffsreise.

Flexibler Alltagsbegleiter

Besonders beliebt sind kompakte Camper wie der Bürstner Copa. Aufgrund der überschaubaren Abmessungen und der flexiblen Inneneinrichtung eignet er sich ideal als Domizil auf Reisen und Alltagsfahrzeug gleichermaßen. Hinter den drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen befindet sich eine Zweier-Sitzbank. An der Seitenwand ist eine kleine Küche mit Zweiflamm-Gaskocher, Spüle und Kompressor-Kühlbox. Außerdem gibt es jede Menge Stauflächen sowie einen wegklappbaren Tisch.

Das aufstellbare Schlafdach sorgt tagsüber für eine komfortable Stehhöhe im Fahrzeug. Und abends entert man das bequeme Doppelbett im Dach. Zusätzlich kann die Sitzbank zu einer Liegefläche umgebaut werden.

Copa C500 und C530

Zwei Varianten hat Tchibo im Angebot. Der Copa C500 misst 4,97 Meter, der C530 kommt auf 5,35 Meter. Beide sind 1,99 Meter schmal, was das Rangieren auch in Städten mit engen Gassen und Parkplätzen einfach macht. Die längere Variante bietet zusätzlich ein Bad mit Klappwaschbecken, fest verbauter Toilette und Dusche. Für beide Varianten des Urban Campers reicht der normale Pkw-Führerschein (Klasse 3 bzw. B).

Der Clou des Copa C 500: Er ist auch für Alltagsaufgaben perfekt geeignet. Auf Wunsch gibt es zusätzlich zur Sitzbank zwei weitere Einzelsitze, sodass der Camper Platz für bis zu sechs Personen bietet. Wer die Sitzbank ausbaut, hat alternativ reichlich Platz für den Transport sperriger Gegenstände.

Heckzelt und Qbo ESSENTIAL gratis

Mit dem Urban Camper von Bürstner bietet Tchibo seinen Kunden eine nachhaltige Urlaubs-Alternative ohne Verzicht auf Komfort. Der C500 kostet ab 44.690 Euro, der C530 ab 53.490 Euro. Tchibo Kunden erhalten bei beiden Varianten gratis das Bürstner Heckzelt Copa im Wert von 439 Euro dazu. Außerdem spendiert Tchibo eine Qbo ESSENTIAL Kapselmaschine im Wert von 99 Euro. Die kann mit auf Reisen gehen - für den frischen Morgenkaffee nach der Camping-Nacht.

Der Bürstner Copa ist Teil einer Produktwelt rund um das Thema Camping. Die lässige Funktions- und Freizeitkleidung spiegelt das sorglose Lebensgefühl im Kleiderschrank wider und macht den nächsten Trip bei jedem Wetter zu einem Highlight. Zusätzlich bietet Tchibo praktische Utensilien und Accessoires für die Fahrt, das Van-Life und die Selbstversorgung auf dem Campingplatz.

Die zwei Copa-Modelle auf einen Blick

Copa C 500

Preis: ab 44.690,00 EUR

Länge: 497 cm

Breite: 199 cm

Höhe: 209 cm

Technisch zulässige Gesamtmasse: 3190 kg

Schlafplätze: 2 - 4

Bettenmaß Mitte: 188 cm x 110 - 90 cm

Bettenmaß Schlafdach: 190 cm x 110 cm

Zugelassene Sitzplätze: 2 - 6

Sanitär: Außenduschanschluss

Kühlschrankvolumen: 41 l

Wassertankkapazität: 45 l

Abwassertank: 35 l

Stauraum für Gasflasche: 1 x 2,75 kg

Copa C 530

Preis: ab 53.490,00 EUR

Länge: 535 cm

Breite: 199 cm

Höhe: 209 cm

Technisch zulässige Gesamtmasse: 3400 kg

Schlafplätze: 4

Bettenmaß Mitte: 188 cm x 125 cm

Bettenmaß Schlafdach: 226 cm x 110 cm

Zugelassene Sitzplätze: 4 - 5

Sanitär: Duschbrause, Duschwanne inkl., Duschvorhang, Klappwaschbecken, Kassettentoilette

Kühlschrankvolumen: 47 l (davon 4,4 l Gefrierfach)

Wassertankkapazität: 45 l

Abwassertank: 45 l

Stauraum für Gasflasche: 1 x 2,75 kg

Serie: Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 130 PS, Schaltgetriebe, Diesel

Informationen und Bildmaterial auch unter tchibo.com/newsroom

Über Tchibo

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2021 mit international rund 11.230 Mitarbeitenden 3,26 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa.

Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Über Bürstner GmbH & Co. KG

Bürstner ist eine Marke im Mainstream-Segment, die Wohnmobile, Wohnwagen und Wohnvans herstellt. Besonders bekannt ist Bürstner für harmonische Wohnideen, Funktionalität und Wohnkomfort in zeitgemäßer Optik. Die Bürstner GmbH & Co. KG hat Ihren Sitz im badischen Kehl mit einer zweiten Produktionsstätte im elsässischen Wissembourg (F) und gehört zur Erwin Hymer Group. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.buerstner.com/

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell