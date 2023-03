Tchibo GmbH

Zweifacher Kaffee, doppelter Genuss

Der neue Kaffeevollautomat Esperto2 Caffè von Tchibo

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Doppelt schmeckt besser - damit ist nicht nur ein Espresso doppio gemeint, sondern gemeinsam eine Tasse Kaffee zu genießen. Für diesen geselligen Genussmoment zu zweit sorgt ab sofort per Knopfdruck der neue Vollautomat Esperto2 Caffè. Die zweite Generation der Tchibo Kaffeevollautomaten überzeugt im Vergleich zum Vorgänger mit einem neuen Design sowie neuen Funktionen. Dazu gehört der doppelte Getränkeauslauf für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen Espresso oder Caffè Crema. Auch der Wassertank ist mit 1,4 Litern Fassungsvermögen dem doppelten Kaffeespaß angepasst, genau wie der extra große Bohnenbehälter für 300 Gramm Kaffeebohnen und der große Tresterbehälter für zehn Portionen.

Großartige Funktionen, platzsparendes Design

Frisch gemahlener und aromatischer Kaffee auf Knopfdruck: Dafür sorgt der Esperto2 Caffè im Inneren der Maschine mit einem idealen Zusammenspiel von Mahlgrad, Wassermenge, Temperatur und Druck. Trotz seiner vielfältigen Funktionen findet der Vollautomat Platz in jeder Küche: Dank seines platzsparenden Designs von nur 18 Zentimetern Breite ist er ein echtes Raumwunder. Und viel Zeit für Genuss bleibt auch durch die einfache Reinigung: Die Brühgruppe ist entnehmbar, das Entkalkungsprogramm läuft automatisch.

Klingt preisverdächtig? Ist es auch. Der Esperto2 Caffè hat den diesjährigen Kitchen Innovation Award gewonnen und konnte auch hier sowohl die Expertenjury als auch die Konsumenten einer dazu bundesweit repräsentativen Umfrage mit seiner Funktionalität, Produktnutzen und Design überzeugen.

Schnelle Hilfen bei Problemen und Störungen

Ist etwas nicht in Ordnung mit dem Vollautomaten? Kein Problem. Die kostenlose Video-Inspektion mit den Tchibo Service Technikerinnen und Technikern sorgt dafür, dass schnell per Videofunktion das Problem erörtert und Soforthilfe-Lösungen aufgezeigt werden. Hinzukommt der umfangreiche Ersatzteilservice.

Die idealen Begleiter - auf ganzer Linie köstlich

Der Esperto2 Caffè geht aufs Ganze - auf Ganze Bohne. Diese werden erst ganz kurz vor der Brühung frisch gemahlen - und zwar Tasse für Tasse. So kann sich das Aroma jedes Mal aufs Neue perfekt entfalten und der Kaffee seinen unvergleichlichen Geschmack entwickeln. Egal, ob es ein milder Caffè Crema oder ein kräftiger Espresso sein darf. Die idealen Begleiter zum Esperto2 sind zum einen die BARISTA Range und zum anderen die Tchibo Espressi sowie Caffè Crema. Wer Cappuccino oder Latte Macchiato möchte, setzt seinem Kaffee mit den elektrischen Tchibo Milchaufschäumern die Schaumkrone auf.

Der Kaffeevollautomat Esperto2 Caffè ist ab sofort in den Filialen und online in den Farben Granite Black und Titanium Silver oder als Limited Edition in Dark Chrome ab 249 Euro erhältlich.

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell