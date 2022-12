Tchibo GmbH

Pfandtastisch: Tchibo führt eigenes Pfandsystem für Mehrwegbecher ein

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Weg mit der Wegwerf-Kultur: Ab heute können Kundinnen und Kunden ihren Coffee-To-Go im Tchibo eigenen Mehrweg-Pfandsystem nachhaltig genießen. Gegen 1 Euro Pfand ist der Mehrwegbecher aus recycelbarem Material erhältlich. Nach Gebrauch kann der Becher in jedem Tchibo Shop zurückgegeben werden, das Pfandgeld wird erstattet und der Becher zur Wiederverwendung gespült. Und nach Ende seiner Lebenszeit? Wird der in Deutschland produzierte Mehrwegbecher vom Hersteller, der Elasto GmbH & Co. KG, recycelt und erhält ein zweites Leben: zum Beispiel als neues Möbelstück.

Unkomplizierte und nachhaltige Alternative

Um die Umweltbelastung durch Einwegbecher einzudämmen und Ressourcen zu schonen, bietet Tchibo bereits seit 2015 an, mitgebrachte Becher zu befüllen. Außerdem werden seitdem Mehrwegbecher aus recyclingfähigem Material verkauft. In den vergangenen Jahren hat der Hamburger Kaffeeröster mehrere Mehrweg-Systeme als unkomplizierte Alternative zum Einwegbecher getestet.

"Die Angebote wurden von unseren Kundinnen und Kunden gut angenommen. Um die Nutzung möglichst attraktiv zu gestalten, haben wir uns dafür entschieden, unser eigenes Becherpfandsystem mit einem deutlich niedrigeren Pfandbetrag als am Markt üblich national einzuführen", erklärt Wibke Bachor, Direktorin Vertrieb Shops bei Tchibo. Die Pfandbecher - Made in Germany - bestehen aus recycelbarem Polypropylen, der Deckel aus Polyethylen. "Es war uns wichtig, dass unser Mehrweg-Angebot auch nach Ende der Nutzung kreislauffähig ist und die Becher am Ende ihrer Lebenszeit weiterverarbeitet werden, so wie es der Hersteller* ermöglicht."

You are pfandtastic!

Mit auffälligen Displays, Tisch-, Boden- und Scheibenaufkleber wird in den Tchibo Shops auf das neue Pfandsystem aufmerksam gemacht. Der Claim "You are pfandtastic" soll möglichst viele Menschen zum Mitmachen bewegen.

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell