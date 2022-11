Tchibo GmbH

BLACK & WHITE: So vielfältig wie das Leben!

Neues Design und 1000g Sparpackung für tausendfachen Genuss

Hamburg

Starker Geschmack, nachhaltig, transparent und unkompliziert - das ist BLACK & WHITE Kaffee von Tchibo. Er ist der ideale Begleiter für alle Lebenslagen: morgens, mittags, abends, allein, mit Freunden, zubereitet im Vollautomaten oder im Filter, schwarz oder für alle Milchvarianten. So vielfältig wie das Leben!

Big, bigger, BLACK & WHITE

Was den BLACK & WHITE so einzigartig und lecker macht, ist sein starker, vollmundiger Geschmack, sodass der Kaffee sowohl pur genossen als auch mit Milch jeden Geschmack trifft - egal, wie man ihn zubereiten möchte. BLACK & WHITE zeichnet sich durch seine Flexibilität und Vielfalt in der Zubereitung aus. Ob Filter oder Vollautomat: Als Allrounder machen mit ihm sowohl "Coffeeholics" als auch Einsteiger nichts falsch.

Neben den Klassikern 500g Ganze Bohne, 2x250g gemahlener Filterkaffee im Vakuum-Duo und als Pads, gibt es neu im Sortiment die 1000g Sparpackung Ganze Bohne. Großes Paket, groß im Geschmack und zum Vorteilspreis - im Vergleich zu zwei gekauften 500g Packungen. Ebenfalls neu ist das weiterentwickelte Design der Verpackung. Das junge, freche Look-and-Feel spiegelt die Zielgruppe des Kaffees wider. Dementsprechend ist auch die Vermarktung darauf ausgerichtet.

Mehr Genuss, mehr Transparenz

BLACK & WHITE Kaffee ist gemacht für alle, die mehr wollen - die nach mehr Transparenz sowie Nachhaltigkeit streben und denen es nicht egal ist, was in die Tasse kommt. Für alle, die etwas verändern möchten in den Kaffeeanbauregionen unseres BLACK & WHITE Kaffees. Denn hinter BLACK & WHITE steht die Initiative Truemorrow. Zusammen mit der unabhängigen Organisation Enveritas klärt Truemorrow zahlreiche Fragen rund um die Nachhaltigkeit von BLACK & WHITE.

Nur wer mehr weiß, kann besser verstehen und dann gezielt etwas verändern: Das ist das Prinzip hinter Truemorrow, mit der Tchibo seinem Ziel eines verantwortungsvollen Kaffeeanbaus näherkommen möchte. Die Erkenntnisse und Daten teilt Tchibo transparent auf der Website unter https://www.tchibo-nachhaltigkeit.de/de/truemorrow

