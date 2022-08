Tchibo GmbH

25 Jahre Tchibo Reisen: Fahrt doch dahin, wo der Kaffee wächst!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Von 15 auf 1200 Reisen pro Jahr gewachsen

Jubiläumsangebote ab 129 Euro bis 12.9. buchbar

25-Euro-Gutschein als Geschenk

Nachhaltige Reisen im Fokus

Von Alm exklusiv bis All Inclusive: Tchibo feiert das Reisen! Seit 25 Jahren schickt das Hamburger Familienunternehmen seine Kundinnen und Kunden in den Urlaub. Damals als erstes Handelshaus überhaupt. Der Premieren-Katalog ist schnell durchgeblättert, gerade einmal 15 verschiedene Ziele stehen zur Wahl. Es geht nach Istanbul und Mallorca, nach Hawaii und Kalifornien. Kooperationspartner ist eine TUI-Tochter.

Nachhaltige Reisen von Allgäu bis Vancouver zum Jubiläum

Zum 25. Geburtstag hat Tchibo mehr als 1200 Reisen pro Jahr im Angebot - von Sauerland bis Südafrika, von Kärnten bis Kanada. Im Programm sind Wellness-Auszeiten, Ski-Reisen, Städtetrips, Urlaub speziell für Familien, Rundreisen und natürlich klassische Badeurlaube. Auch Golfspieler, Musicalfans und Radsportler finden bei Tchibo Reisen speziell auf sie zugeschnittene Pakete.

Dabei nimmt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr Raum ein. Etwa durch den neuen Kooperationspartner "Reisen mit Sinnen". Bei der Dortmunder Erlebnismanufaktur ist jeder Urlaub durch eine 100-prozentige CO2-Kompensierung bei atmosfair klimaneutral. Zudem bleiben 51 Prozent des Reisepreises im Reiseland - was der lokalen Bevölkerung hilft.

Zum Geburtstag spendiert Tchibo vom 30. August bis zum 12. September attraktive Jubiläumsangebote, buchbar im neu gestalteten Webshop unter www.tchibo.de/reisen.

Wellness-Auszeit in den Alpen: "Mein Almhof" ab 249 Euro

Bei den Gästen ist es ein beliebter Klassiker, das Wellness-Hotel "Mein Almhof" in Nauders (Tirol) auf 1400 Meter Höhe. In dem 4-Sterne-Superior-Haus wohnen Tchibo Kunden drei Nächte zum Last-Minute Preis ab 249 Euro pro Person. Das Highlight ist der 4000 Quadratmeter große Panorama-Skypool mit Blick auf die Berggipfel.

Verrücktes Familienhotel im Salzburger Land: "TaNte FriDa" ab 269 Euro

Ein weiterer Angebotsknüller ist das nagelneue "Familienhotel TaNte FriDa" am Hochkönig im Salzburger Land. Dort gibt es drei Nächte mit All Inclusive Light bereits ab 269 Euro pro Person. Hier sorgen Weltraum-, Waldbaden- und Dschungel-Zimmer für gute Laune bei kleinen und großen Gästen. Auf dem Tagesprogramm: Holzbrennen im Bastelraum, Kräuterwanderungen und Yoga für Kids.

Lüneburger Heide: Kurzurlaub mit Gratis-Massage ab 129 Euro

Sehnsucht nach Erika? Dann ab mit Tchibo in die Lüneburger Heide. Das "Best Western Premier Castanea Resort Hotel" liegt am Rande der alten Salzstadt Lüneburg, herrlich gelegen im Grünen. Zwei Nächte inklusive Frühstück in dem 4-Sterne-Superior-Hotel bietet Tchibo bereits ab 129 Euro pro Person. Inbegriffen ist die Nutzung des Wellnessbereichs, der hauseigenen Salzgrotte sowie eine Hydromassage.

Für jede Buchung ab 250 Euro im Aktionszeitraum vom 30.8. bis 12.9. erhalten Tchibo Kunden zusätzlich einen 25-Euro-Einkaufsgutschein für den Onlineshop. Weitere Aktionsangebote unter www.tchibo.de/25-jahre-reisen

Julia Günther, Head of Travel Product & Marketing: "Unsere Kundinnen und Kundenlegen immer mehr Wert auf umweltverträgliches, bewusstes Reisen. Mit unserer Nachhaltigkeits-Selektion sind wir auf dem richtigen Weg, diesen Wunsch zu erfüllen. "Auch das Thema Service will Tchibo weiter ausbauen. Bereits seit 2012 gibt es ein eigenes Kundencenter. Julia Günther: "Es reist sich entspannter mit einem verlässlichen Partner an der Seite. Ob vor, während oder nach der Reise: Wir sind für unsere Kundinnen und Kunden mit unserem eigenen Serviceteam da."

Und wer mal dorthin will, wo der Kaffee wächst - auch dafür hat Tchibo etwas im Programm. Etwa Reisen durch Kuba, Mexiko oder in die Dominikanische Republik. Mit Kaffeeflair satt natürlich.

Weiteres Bildmaterial im Tchibo Newsroom.

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell