ARTE und NPO unterzeichnen Assoziierungsabkommen

Bruno Patino, Vizepräsident von ARTE GEIE und Präsident von ARTE France, und Jet de Ranitz, Vorstandsvorsitzende des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Nederlandse Publieke Omroep (NPO), unterzeichneten am Montag, den 19. Januar 2026, ein Assoziierungsabkommen. Mit NPO wächst das europäische Partnernetzwerk von ARTE auf nunmehr 14 Mitglieder an.

Der feierliche Festakt fand im Rahmen einer Konzertaufzeichnung von Sting im Rijksmuseum in Amsterdam für das ZDF/ARTE-Format "Sting - Sounds Like Art" statt.

Heike Hempel und Bruno Patino, Präsidentin und Vizepräsident des Vorstands von ARTE GEIE:

"Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem symbolträchtigen Ort in Amsterdam, dem Rijksmuseum, ein Assoziierungsabkommen mit NPO unterzeichnen konnten. Gerade im aktuellen Kontext ist die europäische Zusammenarbeit, für die dieses Abkommen steht, von besonderer Bedeutung. Wir blicken gespannt auf gemeinsame Projekte und Koproduktionen, auf einen intensiven redaktionellen Austausch sowie auf das Bündeln unserer kreativen Kräfte, die das Angebot von ARTE und NPO um neue Perspektiven bereichern werden."

Jet de Ranitz, Vorstandsvorsitzende des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Nederlandse Publieke Omroep (NPO) erklärte:

"Diese Zusammenarbeit mit ARTE stellt einen bedeutenden und wichtigen Schritt in der europäischen Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern dar. Sie unterstreicht das internationale Vertrauen in die Expertise des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks und unserer Kreativschaffenden - und eröffnet unseren Produktionen neue Möglichkeiten, ein europäisches Publikum zu erreichen. ARTEs Engagement an der Seite seiner niederländischen Partner gewinnt gerade in einem herausfordernden Budgetumfeld besondere Bedeutung: Es ermöglicht die Förderung hochwertiger Koproduktionen für das niederländische Publikum und verleiht ihren Geschichten internationale Sichtbarkeit."

Der Vertrag, der nach zwei Jahren verlängert werden kann, wird es ARTE und NPO ermöglichen, ihr Angebot durch mehrere Koproduktionen im Jahr zu bereichern.

Die Assoziierungsverträge legen außerdem fest, dass die Partner mit beratender Stimme in den wichtigsten Gremien des Senders vertreten sein werden, insbesondere der Mitgliederversammlung und der Programmkonferenz.

Das Partnernetzwerk von ARTE umfasst nunmehr 14 Partner: NPO (Niederlande) - Suspilne Ukraine (Ukraine), SVT (Schweden), LPM (Lettland), RTVE (Spanien), LRT (Litauen), Film Fund Luxemburg, RTÉ (Irland), RAI Com (Italien), CT (Tschechien), ORF (Österreich), YLE (Finnland), SRG SSR (Schweiz), RTBF (Belgien).

"Sounds Like Art - Sting" ab dem 5. März auf arte.tv (ZDF/ARTE, Klangmalerei, 2026)

Der 17-fache Grammy-Preisträger Sting gibt ein einzigartiges Konzert inmitten von Meisterwerken Rembrandts, Vermeers und Judith Leysters im Rijksmuseum in Amsterdam. Auf einer seltenen Gitarre aus dem 17. Jahrhundert lässt Sting seine Leidenschaft für die Alten Meister aufleben und feiert die Magie von Büchern und Literatur - aufgeführt in der atemberaubenden Bibliothek des Museums. Passend zur internationalen Tournee seines Musicals The Last Ship (zu sehen in Amsterdam, Paris, Brisbane und New York) vereint dieser exklusive Abend Stücke aus dem für den TONY Award nominierten Musical mit zeitlosen Klassikern aus Stings glanzvoller Karriere.

