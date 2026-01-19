ARTE G.E.I.E.

ARTE beim 47. Filmfestival Max Ophüls Preis 2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Straßburg (ots)

Heute wird das 47. Filmfestival Max Ophüls Preis 2026 eröffnet. Den Auftakt macht die ARTE-Koproduktion SIE GLAUBEN AN ENGEL, HERR DROWAK? von Nicolas Steinermit Luna Wedler, Karl Markovics in den Hauptrollen. "Talente fördern, Netzwerke knüpfen" dafür steht das Branchenprogramm des Festivals. Zu einem der Hauptanliegen von ARTE zählt, den Filmnachwuchs zu fördern. ARTE ist dieses Jahr Co-Host des Branchenprogramms SPEED DATING am Mittwoch den 21. Januar, das vom Festival zur Vernetzung junger Filmschaffender veranstaltet wird.

Das ATELIER LUDWIGSBURG-PARIS ist fester Bestandteil des Festivals, das von ARTE und dem SWR durch die Produktion einer Kurzfilmreihe unterstützt und mitgestaltet wird. Immer freitags in der Festivalwoche werden diese Filme vorgestellt und mit den jungen Filmschaffenden besprochen. Das ATELIER LUDWIGSBURG-PARIS feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Nachfolgend eine Übersicht der Filme, mit denen ARTE beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis vertreten ist.

Eröffnungsfilm

SIE GLAUBEN AN ENGEL, HERR DROWAK?

Film von Nicolas Steiner

SWR/WDR/ARTE, Zieglerfilm, tellfilm ,

Deutschland, Schweiz 2025, 127 Min.

Mit: Luna Wedler, Karl Markovics, Nikolai Gemel, u.a.

Wettbewerb Kurzfilm

The Girl is taken away by aliens

Film von Mu Wang

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg

Deutschland 2026, 19 Min.

Mit: Jenny Jiaying Hong, Huichi Chiu, Fei Han, u.a.

Kategorie Watchlist

WHITE SNAIL

Film von Elsa Kremser und Levin Peter

ZDF/ARTE, Panama Film, RAUMZEITFILM, ma.ja.de

Österreich/Deutschland 2025, 115 Min.

Mit: Marya Imbro, Mikhail Senkov, Olga Reptuh, u.a.

Das gesamte Programm des 47. Filmfestival Max Ophüls Preis

https://ffmop.de/programm

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell