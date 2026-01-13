Gegen das Vergessen | Schwerpunkt auf arte.tv und am 26. und am 27. Januar im TV
Schwerpunkt: Gegen das Vergessen
ARTE erinnert an die Befreiung des KZ Auschwitz
Online auf arte.tv und am 26. und am 27. Januar im TV
ARTE gedenkt der Holocaust-Opfer mit einem besonderen Programmschwerpunkt: Neben dem oscarprämierten Drama Son of Saul arbeiten gleich mehrere Dokumentationen den NS-Terror auf. Weltkarriere einer Lüge widmet sich dem Ursprung antisemitischer Verschwörungstheorien. Der Doku-Zweiteiler Die Überlebenden zeichnet nach, wie schwer sich der Neuanfang für die befreiten KZ-Häftlinge gestaltete. Um das Geschäft mit Nazi-Raubkunst geht es in Der Plünderer, konkret um das Netzwerk des Göring-Vertrauten Bruno Lohse. Er machte noch lange nach 1945 mit dem Verkauf gestohlener Kunst ein Vermögen.
Montag, 26. Januar
21.55 | Ab 26. Januar auf arte.tv
Son of Saul
Spielfilm von László Nemes und Clara Royer
ZDF/ARTE, Laokoon Filmgroup
Polen, 2015, 101 Min.
Saul Ausländer gehört zum Sonderkommando, einer Spezialeinheit der jüdischen Häftlinge, die gezwungen wurden, in der Maschinerie der Nazi-Konzentrationslager zu helfen. Während der Arbeit entdeckt er die Leiche eines Jungen ...Mit dem Golden Globe und dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film 2015 ausgezeichnetes Debüt des ungarischen Regisseurs László Nemes.
23.35 | Bereits online
Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion
Dokumention von Felix Moeller
RBB/ARTE, Blueprint Film
Deutschland, 2025, 53 Min.
Erstausstrahlung
Sie gelten als Ursprung moderner Verschwörungserzählungen: die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Obwohl bereits vor über 100 Jahren als Fälschung entlarvt, befeuern die darin verbreiteten Narrative noch heute Hass, Hetze und Gewalt. Die Dokumentation zeigt, wie eine obskure Schrift aus dem zaristischen Russland zum wesentlichen Bestandteil des modernen Antisemitismus wurde.
Dienstag, 27. Januar
20.15 | Ab 27. Januar auf arte.tv
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust
2-teilige Dokumention von Antoine Dauer und Michèle Dominici ARTE France, Artline FilmsFrankreich, 2025, 2x47 Min.
Erstausstrahlung
Die Befreiung der Konzentrationslager bedeutete für viele Überlebende keinen Neuanfang, sondern neue Ungewissheit. In "Displaced-Persons"-Camps harrten sie monate- oder sogar jahrelang aus. Ihre Berichte zeigen: Zwischen Trauma und Perspektivlosigkeit entstand eine improvisierte Welt, in der langsam neuer Lebensmut erwachte.
21.50 | Ab 27. Januar auf arte.tv
Der Plünderer - Das Geschäft mit der Nazi-Raubkunst
Dokumentarfilm von Hugo McGregor
BR/ARTE, Living Memory Productions, The WNET Group
Deutschland, Frankreich, USA, 2023, 106 Min.
Erstausstrahlung
Der Dokumentarfilm enthüllt, wie Nazi-Kunsthändler, allen voran Bruno Lohse nach 1945 jahrzehntelang mit geraubter Kunst Millionen machten, während Entrechtete vergeblich um ihr Erbe kämpften. Der Film verfolgt die Spuren vom besetzten Paris über das München der Nachkriegszeit bis in die Schweiz und zeigt, wie der globale Kunsthandel bis heute von Raubkunst profitiert.
23.40 | Ab 27. Januar auf arte.tv
Das Geheimnis der Urnen von Prag
Dokumention von Oier Plaza Gartzia
ARTE, Babel Doc, FMK Filmak, Cinepoint
Spanien, Frankreich, Tschechische Republik, 2024, 53 Min.
Erstausstrahlung
Prag im Zweiten Weltkrieg: Inmitten der deutschen Besatzung wagten ein Vater und sein Sohn einen lebensgefährlichen Akt des Widerstands: Heimlich retteten sie im Krematorium Strasnice die Asche von mehr als 2.000 Opfern des Nationalsozialismus. Die Dokumentation enthüllt ein bis dato völlig unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkriegs.
Weitere Programme auf arte.tv
Bereits online auf arte.tv
Re: Ein Dorf ringt mit seiner NS-Vergangenheit
Reportage von Katharina Zabrzynski
RBB/ARTE
Deutschland, 2024, 30Min.
Wilhelm Drewes möchte für einen polnischen Zwangsarbeiter, der 1942 in der Nähe seines Dorfes erhängt wurde, eine Gedenktafel aufstellen. Doch Frankenfelde ist politisch tief gespalten. Die brandenburgische AfD ist hier stärkste Partei. Gelingt es Drewes die Gräben zu überwinden und das Dorf für sein Vorhaben zu gewinnen?
Ab 15. Januar online auf arte.tv
Sabotage - Weiblicher Widerstand in Auschwitz
Dokumentation von Noa Aharoni
ARTE France, Doc. Films
Israël, 2022, 52 Min.
Erstausstrahlung
Im Januar 1945 wurden vier jüdische Frauen im KZ Auschwitz-Birkenau erhängt. Sie waren Mitglieder einer Widerstandsgruppe, die am Aufstand des jüdischen Sonderkommandos im Oktober 1944 beteiligt waren. "Sabotage" erzählt ihre dramatische Geschichte aus der Perspektive von Anna Wajcblum, deren ältere Schwester am Aufstand beteiligt war.
Pressekontakt:
Tonja von Thaden
Referentin für Presse und PR
tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74
