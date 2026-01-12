ARTE G.E.I.E.

ARTE-Themenabend: Ukraine - Krieg ohne Ende?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

Im Februar 2026 jährt sich Russlands Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal.

Trotz radikaler Sanktionen und Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump scheint ein Ende nicht in Sicht. Wie gelingt es Russland, seine Waffenproduktion voranzutreiben?

Und wie wird die Bevölkerung im russischen Hinterland auf den Krieg eingeschworen?

Im Rahmen der Kollektion "Generation Ukraine" beleuchtet ARTE die LGBTIQ+-Szene in der Ukraine während der ersten Kriegsjahre.

Der Themenabend im Überblick:

20.15 | Ab 13. Januar auf arte.tv

Putins geheime Waffen

2-teilige Dokumentation von Hugo Van Offel und Martin Boudot

ARTE France, Bonne Pioche Productions

Frankreich 2025, 2x51 Min.

Erstausstrahlung

Russlands Militär gehen trotz Sanktionen nicht die Waffen aus: Mit einem Arsenal aus Sowjet-Beständen und modernen Hyperschallwaffen könnte das Land Europa innerhalb von Minuten treffen. Ein undurchsichtiges Netz aus Spionen, Scheinfirmen und Oligarchen sichert die Kriegsfähigkeit - durch Waffenhandel, Technologiediebstahl und staatlich gelenkten Terror.

>> Zur Vorabansicht

22.00 | Ab 13. Januar auf arte.tv

Ein Nobody gegen Putin

Dokumentarfilm von David Borenstein und Pawel Talankin

ZDF/ARTE, Made in Copenhagen

Dänemark 2025, 90 Min.

Erstausstrahlung

Pawel Talankin ist Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs den Auftrag bekommt, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Seine Zweifel und Skrupel werden immer stärker. Zugleich ermöglicht sein Zeugnis einen spektakulären Einblick in die russische Propaganda-Maschine.

>> Zur Vorabansicht

23.30 | Ab 13. Januar auf arte.tv

Queens of Joy - Queerer Kampf für Freiheit

Dokumention von Olga Gibelinda

ARTE, Malanka Studios, Les Steppes Productions, Film&Chips

Ukraine, Frankreich 2025, 61 Min.

Erstausstrahlung

Marlen Scandal, Monroe und Aura sind drei ukrainische Dragqueens. Als Putin ihr Land überfällt, entscheiden sie zu bleiben. Aura dient in der Armee, Monroe und Marlen engagieren sich vor Ort. Gemeinsam organisieren sie eine Charityshow zur Unterstützung ihrer Soldaten und begeben sich - persönlich und politisch - auf eine berührende Reise.

Der Dokumentarfilm Queens of Joy ist Teil der Initiative Generation Ukraine: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges unterstützt ARTE zwölf ukrainische Filmteams, die erzählen, was es heißt, heute in der Ukraine zu leben, und wie der Krieg sie verändert. #GenerationUkraine ist kein Blick von außen, sondern Lebenswirklichkeit von innen: zwölf Dokumentarfilme, die nachspüren, die wehtun, die ausloten.

;> ;> Zum Pressedossier

>> Zur Vorabansicht

Ergänzend zeigt ARTE Masha on Russia: Vom russischen Kriegshelden zum Landesverräter online auf arte.tv:

Die russische Propaganda liebt Heldengeschichten! Sie stärken die Moral und romantisieren den Angriffskrieg auf die Ukraine. Doch was geschieht, wenn der Obrigkeit die Wahrheit allein nicht genügt? Masha Borzunova trifft in Kasachstan einen russischen Deserteur, der erstmals seine Identität enthüllt und erzählt, wie er vom gefeierten Kriegshelden zum geächteten Landesverräter wurde.

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell