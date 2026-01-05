ARTE G.E.I.E.

Jahresbilanz 2025: ARTE verzeichnet Rekordwachstum im Streaming und im TV

Straßburg (ots)

ARTE setzt seinen Erfolgskurs als europäisches Streamingangebot fort: 2025 konnte ARTE 3,2 Milliarden Aufrufe über alle digitalen Ausspielwege hinweg verzeichnen. Bei den 25- bis 34-Jährigen liegt der Anteil der non-linearen Nutzung bei 57 % (+5 % vs. 2024). Auch im TV erzielte ARTE Rekordwerte mit 1,4 % in Deutschland und 3,1 % in Frankreich.

"Wir freuen uns über die hohe Nutzung unseres Angebots. ARTE wird gebraucht - als Programmangebot mit europäischer Perspektive und einem starken öffentlich-rechtlichen Partnernetzwerk. Unsere Ambition, ein Angebot von Europäer*innen für Europäer*innen zu schaffen, wollen wir konsequent weiter vorantreiben und dabei unserem Versprechen für Qualität und Innovation treu bleiben", betont ARTE-Präsidentin Heike Hempel.

"Der hohe Publikumszuspruch und die Erfolge von ARTE im Streaming und TV freuen uns sehr. Die guten Zahlen zeigen, wie groß der Wunsch nach Qualitätsinhalten, Tiefe und Einordnung ist - mit unseren vielfältigen Programmen aus hochwertiger Information, Serien, Fiktion und Kultur, aber auch jüngeren und innovativen Formaten erreichen wir heute mehr Menschen denn je", ergänzt Sylvie Stephan, seit 1. Januar neue ARTE-Programmdirektorin.

Kontinuierliches Wachstum im Streaming und bei der Sehdauer

Mit mehr als 3,2 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot über alle Plattformen und Verbreitungswege hat ARTE in diesem Jahr seinen Rekord von 2024 (2,9 Milliarden) noch einmal übertroffen und um +15 % gesteigert. Die Sehdauer für arte.tv liegt bei 182,5 Mio. Stunden und steigert sich um +11 % gegenüber dem Vorjahr.

Vor allem die Jüngeren konsumieren ARTE zunehmend online: In der Gruppe der 25-34-Jährigen nutzen bereits 57 % (+5 % vs. 2024) ARTE non-linear.*

Auch auf den ARTE-Social-Media-Kanälen (YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, X) verzeichnet ARTE ein Wachstum und verbucht mittlerweile 36 Millionen Follower - ein Anstieg um 20 % innerhalb eines Jahres (vs. 30 Millionen Follower 2024).

ARTE verfügt nicht nur über Social-Media-Kanäle auf Deutsch und Französisch, sondern auch auf Italienisch, Spanisch, Polnisch, Englisch und Rumänisch. 2025 wurden zudem ein neuer Instagram und TikTok Kanal auf Italienisch gelauncht.

Steigerung der TV-Quoten in Frankreich und Deutschland

Im TV-Bereich liegt ARTE mit 1,4% Marktanteil (vs. 1,3 % 2024) in Deutschland und 3,1 % Marktanteil (vs. 3,0 % 2024) in Frankreich ebenfalls auf Rekordniveau.

ARTE wird noch europäischer: mehr Sprachen, neue Partner

Neben Deutsch und Französisch bietet ARTE Online ein Angebot in mittlerweile fünf weiteren Sprachen: Spanisch, Englisch, Italienisch, Polnisch und inzwischen auch Rumänisch. Die Nutzung des europäischen Angebots in den zusätzlichen Sprachen verzeichnet mit rund 120 Millionen Videoabrufen über alle Plattformen hinweg einen weiteren Zuwachs von +12 % im Vergleich zum Vorjahr. Das mehrsprachige Angebot von ARTE erreicht damit ein immer breiteres europäisches Publikum. Besonders die Einführung des Rumänischen auf arte.tv, YouTube und TikTok sowie der Launch von Instagram- und TikTok-Kanälen in italienischer Sprache trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

In diesem Jahr konnte ARTE zudem sein Partnernetzwerk um das schwedische Fernsehen SVT und Suspilne Ukraine erweitern. Damit zählt ARTE inzwischen 13 öffentlich-rechtliche Partnersender in Europa.

Programmhighlights mit hohen Reichweiten im Netz und im TV

Filme

Fernsehfilm Maria hat Angst (ZDF/ARTE): MA 6,2 % / 1,4 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer / 625 Tsd. Videoabrufe

(ZDF/ARTE): MA 6,2 % / 1,4 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer / 625 Tsd. Videoabrufe Spielfilm Arctic (ARTE France):5,5 % MA / 1,3 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer / 400 Tsd. Videoabrufe

(ARTE France):5,5 % MA / 1,3 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer / 400 Tsd. Videoabrufe Fernsehfilm An einem Tag im September (ZDF/ARTE):5,8 % MA / 1,2 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer / 440 Tsd. Videoabrufe

Serien (Web Only)

Mad Men (ARTE France): 21,4 Mio. Videoabrufe

(ARTE France): 21,4 Mio. Videoabrufe El'Sardines (ARTE France): 6,3 Mio. Videoabrufe

(ARTE France): 6,3 Mio. Videoabrufe Ana und Oscar (ARTE France): 4,1 Mio. Videoabrufe

Doku-Highlights

Neues Web Only-Geschichtsmagazin Stimmt es, dass... (gestartet am 18. Juni, WDR/BR/RB/SR/ARTE): 14 Mio. Videoabrufe

(gestartet am 18. Juni, WDR/BR/RB/SR/ARTE): 14 Mio. Videoabrufe Web Only Dokureihe High School Radical (ARTE France): 6,7 Mio. Videoabrufen

(ARTE France): 6,7 Mio. Videoabrufen Doku Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende (MDR/ARTE): 3,9 % MA / 809 Tsd. Zuschauerinnen und Zuschauer / 130 Tsd. Videoabrufe

(MDR/ARTE): 3,9 % MA / 809 Tsd. Zuschauerinnen und Zuschauer / 130 Tsd. Videoabrufe Dokumentarfilm Trump: Das Gesetz bin ich (ARTE France): 3,0 % MA / 675 Tsd. Zuschauerinnen und Zuschauer / 340 Tsd. Videoabrufe

(ARTE France): 3,0 % MA / 675 Tsd. Zuschauerinnen und Zuschauer / 340 Tsd. Videoabrufe Dokumentarfilm Die Macht des russischen Geheimdiensts (ZDF/ARTE): 2,4 % MA / 542 Tsd. Zuschauerinnen und Zuschauer / 1,1 Mio. Videoabrufe

Europäisches Musikangebot

Aufzeichnungen von über 50 europäischen Festivals (u.a. Pop, Rock, Hip-Hop, Klassik, Oper, Metal, Elektro, Jazz)

107 Mio. Videoabrufe

* Es handelt sich um den Monatsdurchschnitt von Januar bis November 2025

TV-Messdaten: AGF Videoforschung: AGF SCOPE ; Médiamétrie: Restit'TV / Online-Daten: Médiamétrie, YouTube Analytics, Analytics Plattformen für die sozialen Netzwerke und weitere Drittplattformen

Berichtszeitraum für die Programmhighlights: Januar bis Dezember 2025

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell