vanexxt Gmbh

Neuheiten-Feuerwerk bei vanexxt auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Vom Prototyp zur Serienreife - der Caravelle wird zum Camper

Nach der Vorstellung als Konzeptfahrzeug im Januar zeigt vanexxt den neuen VW Caravelle nun erstmals als Serienfahrzeug. Außerdem lassen sich auf dem Caravan Salon in Düsseldorf neue Module und Ausstattungsoptionen für den Ford Tourneo entdecken.

Das bekannte vanexxt Modul-Konzept - jetzt auch im VW Caravelle:

Herzstück des Volkswagen ist das flexxible Konzept, das den vanexxt so einzigartig macht. Das bewährte System lässt sich in wenigen Minuten komplett entnehmen um den Bus im Handumdrehen vom Alltagsfahrzeug zum vollwertigen Camper umzurüsten. Auf Basis der VW-Ausstattungslinien Life, PanAmericana und Style bietet vanexxt individuelle Kombinationen aus Küchenmodulen, Sitz- und Stauraumlösungen. So können Kunden ihre Ausstattung wie gewohnt ihren Bedürfnissen und der jeweiligen Lebenssituation anpassen.

Revotion hält Einzug bei vanexxt

In Zukunft setzt vanexxt auf Revotion im Bereich Steuerungstechnik. Damit lassen sich Beleuchtung, Stromversorgung und weitere Camperfunktionen wie die Standheizung noch komfortabler bedienen. Das neue, kleinere Touchpanel ist ein optisches Highlight in den neuen Basisfahrzeugen und die Smartphone-App komplettiert das Smart-Home-Gefühl im Van.

Bewährte Klassiker und neue Modullösungen

Neben dem VW Caravelle setzt vanexxt auch weiterhin auf den Ford Tourneo Custom. Mehr Raum und Flexibilität lassen sich mit der Langversion (L2) und neuen Modulen realisieren, die es nebendran im aktuellen Bestseller zu entdecken gibt.

Vereinbare jetzt deinen Termin für eine exklusive Beratung am Messestand!

Erlebe die gesamte Modellpalette live und lasse dich persönlich von den Experten beraten. Buche deinen Termin ganz einfach über unsere Website

www.vanexxt.de

und besuche uns auf dem Caravan Salon 2025 - Halle 12, Stand C79.

Über vanexxt GmbH:

Die vanexxt GmbH definiert mit seinen flexiblen Lösungen neue Standards für Camping-Enthusiasten, die ihr Fahrzeug auch im Alltag privat oder für das Handwerk nutzen möchten. Am Hauptsitz in Breitengüßbach bei Bamberg, in einer weiteren Produktionsstätte in Slowenien und der Urban Van World in München beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter. Dabei steht immer ein Gedanke im Vordergrund: "Das Fahrzeug muss sich in jeder Situation auf den Kunden anpassen und nicht der Kunde an das Fahrzeug!" Das ist Camping auf dem #nexxtlevel.

Original-Content von: vanexxt Gmbh, übermittelt durch news aktuell