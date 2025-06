vanexxt Gmbh

Ab ins Gelände: Der Ford Tourneo Custom wird mit vanexxt zum Offroad-Camper

München (ots)

Mach das Abenteuer zu deinem Abenteuer. Mit dem modularen Möbelkonzept von vanexxt und dem Offroadtuning der bekannten Zubehörmarken Streetec, Terranger und Delta4x4 wird der Ford Tourneo Custom Active zum kernigen Begleiter vom Arbeitsalltag bis zur Abenteuerreise.

Die vanexxt GmbH erweitert ihr Produktportfolio im Offroad-Sektor um den Ford Tourneo Custom in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Namen der Szene.

"Nach dem Erfolg unseres ersten Offroad-Campers auf Basis des VW T6.1 war es natürlich logisch das neue Kernprodukt von vanexxt, den Ford Tourneo Custom mit unserem flexiblen Ausbau auch auf hohe Beine zu stellen" sagt CEO Laurenz Krieger über das neue Projekt. Und weiter: "Um zu zeigen, dass wir es richtig ernst meinen haben wir uns weitere starke Partner an die Seite geholt, von deren jahrelanger Expertise wir und unsere Kunden profitieren können."

Innenraum

Der Innenraum des Campervans setzt auf das bewährte Modulkonzept von vanexxt. Zusätzlich zur hochwertigen Grundausstattung der Ford Active Linie (bei vanexxt Level 3 genannt) und unserem Grundausbau mit Camperelektronik, Schienenboden und kleinem Kochfeld im Heck, wählt der Kunde die restlichen Module (Sitzbänke, Möbel, etc.) aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse und kann das Fahrzeug bei Bedarf in wenigen Minuten umbauen.

Fahrwerkstuning

Das Fahrwerk ist neben dem potenten 170PS Dieselmotor mit Allrad das Herzstück des Offroad-Campers. STREETEC liefert dafür zwei verschiedene Optionen mit ordentlich Bodenfreiheit. Das Non-plus-Ultra stellt das STREETEC Offroad & Camping Luftfahrwerk dar, das genügend Reserven bietet wenn andere Fahrwerke an ihre Grenzen kommen. Per Touchscreen am Bedienfeld oder der Smartphone-App lässt sich das Fahrzeug an alle Untergründe anpassen, automatisch nivellieren (Autoleveling Funktion) und zur einfachen Beladung auch ganz absenken. Der Standard im Fahrwerkstuning ist nach wie vor das Gewindefahrwerk. STREETEC bietet hier mit dem ultraLIFT Gewindefahrwerk eine besonders hochwertige Option an, die sich je nach Camping-Ausstattung optimal an das Basisfahrzeug anpassen lässt.

Eine günstigere Option bietet der Terranger Höherlegungsatz mit einer statischen Höherlegung um 30mm an Vorder- und Hinterachse.

Anbauteile

Ebenfalls von Terranger kommen die zahlreichen Anbauteile und Schutzkomponenten um den vanexxt Tourneo Custom fit fürs grobe Gelände zu machen. Ein durchgehender Unterbodenschutz inkl. Rockslider, Bergeösen am Heck sowie ein Heckträger für Ersatzrad oder Reservekanister haben ihren Weg in den vanexxt Konfigurator gefunden. Bei Fahrzeugen ohne Aufstelldach bietet der Terranger Dachgepäckträger zusätzliche Verstaumöglichkeiten für das Expeditonsequipment.

Für den richtigen Vortrieb sorgen zu guter Letzt griffige Loder AT#1-Reifen auf 18" Delta4x4 Felgen des Typs Klassik_B - optional mit Schutzring in der RUGGED-Ausführung.

Präsentation auf der Abenteuer & Allrad

Der Öffentlichkeit werden die drei Konzept-Fahrzeuge erstmals auf der "Abenteuer & Allrad" in Bad Kissingen präsentiert. Die Messe ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen für die europäische Offroad-Camper- und Overlanding-Szene und zieht seit mehr als 25 Jahren zahlreiche Offroadbegeisterte nach Unterfranken.

Besuche uns von 19.06.2025 - 22.06.2025 auf der Abenteuer & Allrad im großen Ford-Zelt und lass dich von unseren Experten beraten. Buche deinen persönlichen Beratungstermin ganz einfach über unsere Website www.vanexxt.de/pages/abenteuer-allrad-2025

Über vanexxt GmbH:

Die vanexxt GmbH definiert mit seinen flexxiblen Lösungen neue Standards für Camping-Enthusiasten, die ihr Fahrzeug auch im Alltag nutzen möchten. Am Hauptsitz in Breitengüßbach bei Bamberg, in einer weiteren Produktionsstätte in Slowenien und der Urban Van World in München beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter. Und für alle steht ein Gedanke im Vordergrund: "Das Fahrzeug muss sich in jeder Situation auf den Kunden anpassen und nicht der Kunde an das Fahrzeug!" Das ist Camping auf dem #nexxtlevel.

