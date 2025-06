MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Mittendrin in Chemnitz: MDR-Tag zur Eröffnung des 34. MDR-Musiksommers 2025

Mit einem abwechslungsreichen MDR-Tag voller Musik und Begegnungen wird am 8. August der 34. MDR-Musiksommer in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz eröffnet. Als Kooperationspartner der Kulturhauptstadt präsentiert der MDR in Chemnitz seine vielfältigen Angebote rund um das Festjahr. Zentraler Anlaufpunkt für den Austausch mit den Menschen vor Ort ist ein Dialog-Haus in der Innenstadt. Höhepunkt des MDR-Tages ist das sommerliche Open-Air-Konzert auf dem Theaterplatz mit dem MDR-Sinfonieorchester und der Robert-Schumann-Philharmonie, mit dem der MDR-Musiksommer in seine 34. Saison startet. Das Konzert wird zudem live ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen übertragen.

Musik und Dialog: So startet der Mitteldeutsche Rundfunk seinen 34. Musiksommer in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Von „MDRfragt“ bis „ARD-Mittagsmagazin“, von „MDR um Vier – Der starke Osten“ bis MDR KULTUR und MDR KLASSIK sowie ARD Kultur präsentiert sich der MDR mit seiner gesamten Angebotsvielfalt und vielen Redaktionen zum MDR-Tag in Chemnitz. So wird „MDR um Vier – Der starke Osten“ live ab 16.30 Uhr aus Chemnitz senden. Auch MDR SACHSEN ist von morgens bis abends mittendrin: Im Frühprogramm des Sachsenradios wird sich Morgenmoderatorin Elena Pelzer live aus Chemnitz melden, ab 19 Uhr berichtet der MDR SACHSENSPIEGEL live. Zudem schafft der MDR mit dem Dialog-Haus in der Chemnitzer Innenstadt einen Ort, wo sich die Menschen mit den Programmmachenden u.a. über die zahlreichen Programmhighlights zum Kulturhauptstadtjahr austauschen können. Als Ort der Begegnung wird auch der Bücherwagen von MDR Kultur mit seiner Literaturexpertin Katrin Schumacher in der Stadt haltmachen. Mit den zahlreichen Dialogangeboten zum MDR-Tag möchte das Medienhaus ganz bewusst seine regionale Verwurzelung unterstreichen.

„Von Chemnitz in die Welt“: Gemeinsames Eröffnungskonzert

Sommerliche Lebensfreude und südamerikanische Klänge bringt das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers nach Chemnitz. Als Höhepunkt des ganztägigen MDR-Tages sind ab 20 Uhr auf dem Theaterplatz das MDR-Sinfonieorchester und Mitglieder der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz mit dem Konzert „Von Chemnitz in die Welt“ zu erleben, u.a. mit dem Bandoneonisten Omar Massa, der Mezzosopranistin Theodoa Baka und Dirigent Marcus Merkel. Mit dem Programmtitel des Eröffnungskonzerts erinnern die Initiatoren des Musiksommers daran, dass das Bandoneon einst in Chemnitz seinen Ursprung hatte und später im vogtländischen Klingenthal hergestellt wurde und seitdem auf der ganzen Welt als Tangoinstrument zu Hause ist.

Regional verwurzeltes Festival: MDR-Musiksommer bringt Musik an jeden Ort

Vier Wochen lang bereist der MDR-Musiksommer 23 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter sind Kirchen, historische Konzertsäle und sogar ein Konzertstall. Gleich mit zwei Konzerten in der idyllischen Kleinstadt Stolberg gedenkt der MDR-Musiksommer den vielfältigen Jubiläums-Aktivitäten rund um den Bauernkrieg und dem damit verbundenen 500. Todestag Thomas Müntzers. Für weitere Festival-Highlights sorgt das MDR-Sinfonieorchester u.a. mit dem Klezmer-Ensemble „Kolsimcha – The World Quintet“. Leichtfüßig daherkommende Klassiker gibt es im Programm „Sommernachtstraum“ am 23. August im Congress Centrum Suhl. Mit diesem Konzert startet gleichzeitig die MDR Klassik-Konzertreihe 2025/26 in Suhl. In Lutherstadt Eisleben lädt der MDR-Kinderchor zu seinem Programm „Himmelwärts“ von Gregorianik bis Pop, das zentrale Botschaften von Frieden und Hoffnung vermittelt. Zudem sind die MDR-Ensembles auch in kleineren Formationen an vielen weiteren Orten der Region auf den schönsten Bühnen Mitteldeutschlands unterwegs.

Über den MDR-Musiksommer

Der MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voll großartiger Musik. Mit dem neuen kompakten Festivalzeitraum konnte im letzten Jahr noch mehr Publikum in und aus der Region angezogen werden. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar.

Hinweis zum Kartenverkauf

Tickets für den MDR-Musiksommer sind ab sofort hier erhältlich: www.mdr-tickets.de, Tel: 0341.94 67 66 99

