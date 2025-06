MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„MDR um Vier – Der starke Osten" eröffnet Voting zur „Goldenen Henne 2025" mit einer besonderen Live-Ausgabe

Leipzig

An diesem Donnerstag, 26. Juni 2025, startet erstmals „MDR um Vier – Der Starke Osten“ in die heiße Phase der „Goldenen Henne 2025“. Ab 16 Uhr werden exklusiv in der TV-Sendung die Nominierten für Deutschlands größten Publikumspreis bekannt gegeben.

Bevor am 12. September die große Gala von Deutschlands größtem Publikumspreis im Ersten über die Bühne geht, liegt die Entscheidung – wie immer – beim Publikum: In den vier Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport stehen jeweils fünf Nominierte zur Wahl. Moderatorin Stephanie Müller-Spirra führt an diesem Donnerstag durch die Sendung „MDR um Vier – Der starke Osten“ und begrüßt im Studio „Brisant“-Promi-Expertin Susanne Klehn sowie „SuperIllu“-Chefredakteur Stefan Kobus. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten und erinnern mit eindrucksvollen Bildern an unvergessliche Henne-Momente vergangener Jahre.

Annette Just, Redaktionsleiterin „Tagesmagazine und Dialog“, die sowohl „MDR um Vier – Der starke Osten“ als auch „Brisant“ verantwortet:

„Die ,Goldene Henne` verbindet generationsübergreifend. Und genau das spiegelt sich in unserer besonderen Livesendung wider, die Nähe, Spannung und echten Dialog mit dem Publikum schafft. Dafür steht „MDR um Vier – Der starke Osten“ und das macht diesen Nachmittag besonders: Emotionale Nahbarkeit verbunden mit der Star-Kompetenz von „Brisant“. Gemeinsam machen wir die Bühne frei für Publikumslieblinge, die bewegen und begeistern. Ich freue mich, dass wir mit dieser Sendung auch den offiziellen Startschuss zum Voting setzen dürfen."

Die Live-Ausgabe von „MDR um Vier – Der starke Osten“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Redaktion Tagesmagazine und Dialog sowie der Hauptabteilung Unterhaltung.

Kai Pflaume und Florian Silbereisen führen durch den Abend

Moderiert wird die „Goldene Henne“ in diesem Jahr von gleich „zwei Hähnen im Korb“: Kai Pflaume und Florian Silbereisen. Beide sind selbst „Henne“-Gewinner und haben die Gala bereits mehrfach mit Bravour präsentiert. Die Show wird vor rund 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle 1 der Leipziger Messe vergeben und ab 20.15 Uhr live in der ARD übertragen.

Kai Pflaume: „Die ,Goldene Henne 2025` – das sind gleich zwei Premieren an einem Abend: Zum 30. Geburtstag hat die ‚Henne‘ endlich den Weg ins Erste gefunden und zum ersten Mal moderieren mein werter Kollege Florian Silbereisen und ich gemeinsam. Ich freue mich auf eine ganz besondere Jubiläums-Gala mit spannenden Gästen, viel Musik und einigen Überraschungen. Aber eins sei vorab verraten: Singen werde ich nicht.“

Florian Silbereisen: „Ich habe noch nie mit Kai zusammen eine Show präsentiert. Das ist unsere gemeinsame Premiere. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich auf die ,Goldene Henne 2025`!"

Das sind die Nominierten nach Kategorien

Entertainment: Barbara Schöneberger, Sebastian Pufpaff, Hazel Brugger, Bully Herbig sowie die Jury von „Let‘s Dance“ mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi

Film & Fernsehen: Liv Lisa Fries, Friedrich Mücke, Florian Lukas, Nadja Uhl und Nora Tschirner

Musik: Max Giesinger, Leony, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding und The BossHoss

Sport: Das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase & Nikita Volodin, das Turnteam Deutschland der EM 2025, die Handballer vom SC Magdeburg, Biathletin Franziska Preuß und Rennrodler Felix Loch

Die Publikumswahl startet am 26. Juni 2025 (00.00 Uhr) und endet am 9. Juli 2025 (23.59 Uhr). Abgestimmt werden kann online auf www.goldene-henne.de, per Post (an: SuperIllu / Goldene Henne, Heiligegeistkirchplatz 1, 10178 Berlin) sowie telefonisch 01378-4204-XX mit den jeweiligen Endziffern der Favoriten. Die Endziffern (1-20) finden Sie in der morgigen Ausgabe 27/2025 der SuperIllu und ebenfalls ab morgen online unter superillu.de. (Tarifhinweis: 50 Cent je Anruf aus allen deutschen Netzen).

Ein Novum in diesem Jahr: Deutschlands größter Publikumspreis, veranstaltet von MDR und SuperIllu, wird diesmal im Ersten live übertragen. Bisher fand die TV-Übertragung im MDR-Fernsehen statt.

Die „Goldene Henne“ 2025 ist eine Produktion des MDR in Zusammenarbeit mit dem NDR und dem rbb.

Tickets für die Goldene Henne 2025 gibt es unter: https://goldenehenne.online-ticket.de/

